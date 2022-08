Videot näyttävät tuhon – Venäjän kone oli lähdössä, kun räjähdykset alkoivat

Miehitetyn Krimin niemimaan Novofedorivkassa sijaitsevassa Sakin lentotukikohdassa tapahtui tiistai-iltapäivänä useita räjähdyksiä, joiden seurauksena ainakin yhden henkilön kerrotaan kuolleen ja viiden loukkaantuneen.

Venäjän valtionmediassa vakuuteltiin, ettei välikohtaus ollut seurausta ”ulkoisesta räjähdyksestä” eli Ukrainan asevoimien hyökkäyksestä. Ukraina ei ole virallisesti myöntänyt osallisuuttaan iskuun. Novofedorivka sijaitsee noin 160 kilometrin päässä rintamalinjasta.

New York Times -lehden haastattelema viranomainen sanoo, että kyseiseltä lentotukikohdalta oli tehty säännöllisesti ilmaiskuja Ukrainan alueelle. Hänen mukaansa räjähdysten taustalla olisi ukrainalaisvalmisteinen laite.

Nimettömänä pysyvä ukrainalainen hallintolähde kertoo vastarintataistelijoiden toteuttaneen hyökkäyksen. Lentotukikohdasta kuvatun videon perusteella Iljušin Il-76 -kuljetuskone oli rullaamassa Sakin lentotukikohdan kiitoradalla valtavan räjähdyksen aikaan. Taustalla näkyy toinen savupatsas, mikä viittaa useisiin räjähdyksiin.

Ukrainan asevoimien sanotaan iskeneen tiistaina myös Hersonin alueen eteläosissa sijaitsevaan Henitšeskiin, joka sijaitsee kaukana rintamalinjasta. CNN:n mukaan kohteena oli Krimin niemimaan ja Melitopolin välinen rautatieyhteys.

Sevastopolissa sijaitsevaan Mustanmeren laivaston päämajaan iskettiin heinäkuussa lennokin pudottamalla pienellä pommilla. Venäjä syytti Ukrainaa iskusta, mutta ukrainalaiset kiistivät väitteen.

For an idea of how energetic the explosions at the Russian air base in Novofedorivka today were, check out this image of a civilian car impaled by a girder that must be at least 10-15m long. And that doesn't even seem to have been in the main target area! pic.twitter.com/hor7d5AJGi

— ChrisO (@ChrisO_wiki) August 9, 2022