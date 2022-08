Valtavia räjähdyksiä Krimillä – Kenraalin mukaan Ukraina teki ”kriittisen iskun”

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen iskuja Venäjän Novofedorivkan lentotukikohtaan miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu runsaasti videoita, jotka näyttävät ainakin kaksi suurta räjähdystä, joiden ääni kaikuu taustalla ja sakea savu nousee ilmaan. Videoiden väitetään olevan kuvatun Krimillä, mutta niiden aitoutta ei ole varmistettu itsenäisistä lähteistä.

– Kriittinen hyökkäys Krimille. On mielenkiintoista saada lisätietoja, koska Venäjä piti tätä aluetta ”turvallisena”, toteaa Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling Twitterissä.

Krim on toistaiseksi säästynyt intensiivisiltä pommituksilta ja tykistötaisteluilta, joita on käyty Itä- ja Etelä-Ukrainan alueilla helmikuun 24. päivän jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

– Se, mitä ukrainalaiset tekevät, on erittäin tärkeää. Osoittamalla, että he voivat iskeä Krimille, he venyttävät entisestään Venäjän puolustuskykyä. Venäläiset joutuvat suojelemaan valtavaa aluetta etulinjojen takana, sanoo St. Andrew’n yliopiston strategian professori Phillips O’Brien Twitterissä.

Critical attack on Crimea. Will be interesting to get more information as RU considered this Oblast “safe.” https://t.co/BaeFM0Z89l — Mark Hertling (@MarkHertling) August 9, 2022

The Russian MoD is claiming that these explosions were a result of aviation ammunition detonating, but you can see two different explosions occurring simultaneously in separate areas. https://t.co/cKlXOxgz6I — Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022

What the Ukrainians are doing is extremely important. By showing they can hit Crimea, they will further stretch Russia defensive capabilities. The Russians are going to have to protect a huge area behind the front lines https://t.co/XitrgmmBiU — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 9, 2022