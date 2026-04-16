Kreml-mielisiä yhdistyksiä tuettu suomalaisten verorahoilla – kansanedustaja vaatii loppua

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen, joka kieltäisi yhteiskunnan tuet Venäjän aggressiopolitiikkaa kannattavilta yhdistyksiltä.

– Venäjän aggressiopolitiikkaa tukeville yhdistyksille ei missään nimessä kuulu valtion tai suomalaisten veronmaksajien tuki, Laiho sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi taannoin, että Venäjän leirikeskukseen Krimille lapsia etsinyt Sun Ray -yhdistys on saanut Helsingin kaupungilta yli 45 000 euroa työllistämisavustusta. Lisäksi kaupunki on HS:n mukaan myöntänyt tukea myös Pelikan-yhdistykselle, joka järjestää lapsille venäläisiä lausuntakilpailuja, joiden voittajat pääsevät Venäjän miehittämälle Krimille. Pelikan on saanut myös valtion rahaa Taide- ja kulttuurivirastolta.

Laihon mukaan ongelma on osin siinä, että yhdistysten tukihakemukset ovat usein yleisluonteisia, eivätkä kaupungit ja kunnat aina tiedä tarkasti, millaista toimintaa niiden taustalla on. Jos yhdistyksen kyseenalainen toiminta tai tausta tulisi ilmi jo etukäteen, nykyinen laki mahdollistaisi tuen epäämisen. Palkkatukea ohjaa kuitenkin kansallinen lainsäädäntö, eikä yleisessä avustusjärjestelmässä olevassa palkkatukihakemuksessa Laihon mukaan kysytä tarkemmin esimerkiksi työnantajan toiminnasta tai yhteyksistä EU:n Venäjä-pakotteisiin.



– Lakia on syytä muuttaa pikaisesti. Kaupunkien ja muiden tukea myöntävien tahojen on syytä tietää yhdistysten mahdollisista Venäjä-kytköksistä ja evätä tuki sillä perusteella. Kehotan tukia myöntäviä tahoja olemaan myös itse aktiivisia huolellisessa taustojen selvittelemisessä jo ennen lainsäädännön mahdollisia muutoksia”, Laiho lisää.



Laihon mukaan Suomen olisi syytä ottaa mallia Virosta, jossa suojelupoliisi Kapo varoitti viime vuoden vuosiraportissaan Venäjän ottaneen vaikuttamistoimintansa kohteeksi nuoret. Virossa on myös jo kiellettyä järjestää alle 21-vuotiaiden lasten ja nuorten osallistumista Venäjän aggressiopolitiikkaa tukeviin tapahtumiin ulkomailla.

– Tarvitsemme Suomeen myös lainsäädäntöön tiukennuksia. On huolestuttavaa, että epäasiallista Venäjä-propagandatoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukeminen julkisilla varoilla on käytännössä Suomen lakien mukaan ylipäätään mahdollista ja sitä kautta myös lasten aivopeseminen. Tämä ei ole Suomen turvallisuuden eikä lasten edun mukaista, Laiho sanoo.