Video näyttää partisaani-iskun jäljet Hersonissa – ”pettureita odottaa rangaistus”

Ukrainalaispartisaanit iskivät eilen 27. heinäkuuta klo 12.20 omatekoisella räjähteellä miehityshallinnon poliisiautoa vastaan Amiraali Senjavinin puistotien ja Repininkadun risteyksessä lähellä Hersonin kauppaoppilaitosta, kertoo Ukrainska Pravda.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoo vastarintaliikkeen asettaman radio-ohjauksella toimineen nauloja ja muttereita räjähteen surmanneen yhden poliisin ja haavoittaneen toista.

Videokuvan perusteella pommi näyttää räjähtäneen kuljettajan puolella. Hersonilaistietojen mukaan juuri ukrainalainen yhteistoimintamies oli ajanut poliisiautoa.

Aiemmin 18. kesäkuuta sai samalla tavalla samalla puistotiellä 2,5 kilometrin päässä surmansa eräs alueen venäläistä miehityshallintoa palvellut poliisi nimeltä Sobolev.

Miehityshallinnon poliisit partioivat aina säännöllisesti samaa reittiä. He käyttävät Venäjän federaation liikennepoliisin (DPS) autoja.

Ukrainan sotilastiedustelu haluaa lisäksi viestissään ”muistuttaa kaikkia pettureita siitä, että heitä odottaa väistämätön rangaistus venäläismiehittäjän avustamisesta”. Ohessa se on jakanut kuvan, jossa lukee ”vastarintaliike puhdistaa Hersonin miehittäjän kollaboraattoreista”.

