Veronika Honkasalo: Suomen jatkettava tukea UNRWA:lle

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen YK:n avustusjärjestö UNRWA:n rahoituksen jatkamisesta, jotta siviilien tilannetta Gazassa voitaisiin helpottaa.

Viime viikolla Kanada ja Ruotsi päättivät tuen jatkamisesta UNRWA:lle.

– Milloin myös Suomen hallitus ryhtyy kantamaan vastuutaan Gazan katastrofaalisen humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi ja ilmoittaa Suomen tuen jatkumisesta UNRWA:lle, Honkasalo kysyy tiedotteessa.

Pohjoismaista Tanska ja Norja, ja myös Belgia, Espanja, Irlanti ja Luxemburg eivät ole missään vaiheessa jäädyttäneet tukeaan avustusjärjestölle. Honkasalo pitääkin Suomen hallituksen päätöstä tuen jäädyttämisestä ja jäädyttämisen jatkamisesta kohtuuttomana.

– Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan Suomen päätös keskeyttää tuki UNRWA:lle on edelleen voimassa. Hallituksen epäinhimillistä linjaa on hyvin vaikea ymmärtää, Honkasalo sanoo.

Honkasalo painottaa, että siviilien hätä Gazassa on hirvittävä ja humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen. Humanitaarista apua ei saada toimitettua Gazaan riittävästi, ja olosuhteet humanitaariselle työlle ovat vaikeat. Gazassa arvioidaan kuolleen jo yli 30 000 ihmistä, joista noin 70 prosenttia on lapsia ja naisia.

Honkasalo huomauttaa, että UNRWA on käytännössä ainoa alueella toimiva järjestö, joka kykenee tarjoamaan tarvittavaa laajamittaista apua katastrofin keskellä eläville palestiinalaisille. Tästä syystä myös muu YK:n tuki koordinoidaan käytännössä UNWRA:n kautta.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin on määrännyt Israelin huolehtimaan siviilien suojelemisesta ja varmistamaan humanitaarisen avun perillepääsyn. Päätös asettaa myös muille YK:n joukkotuhontaa koskevan yleissopimuksen osapuolille velvollisuuden estää ja olla tukematta mahdollista kansanmurhaa.

– Tämä koskee siis myös Suomea, Honkasalo muistuttaa.