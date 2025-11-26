Veronika Honkasalo Israel-kohusta: Myös S-ryhmän kiinteistöjä olisi hyvä pohtia

S-ryhmä kertoi viime viikolla lopettavansa israelilaista alkuperää olevien tuotteiden hankinnan. Tiettyjä tuotteita saatetaan sopimusten takia myydä ensi keväälle asti, mutta esimerkiksi israelilaisia taateleita tai hedelmiä ei kaupoista enää löydy, SOK tiedotti tuolloin.

Sen jälkeen nousi kysymyksiä siitä, aikooko S-ryhmä kuitenkin jatkaa kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin vuokralaisena, jonka pääomistaja on israelilaisyhtiö. S-ryhmästä on vahvistettu, että muutamia sen myymälöitä toimii Cityconin vuokralaisina. Cityconin omistamia kauppakeskuksia ovat esimerkiksi Espoon Lippulaiva ja Iso Omena ja Vantaan Myyrmanni.

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo on kehunut S-ryhmän tuotevalikoimapäätöstä. Pitäisikö S-kauppojen vetäytyä Cityconin tiloista?

– HOK-Elannon edustajiston jäsenenä toivon totta kai S-ryhmän toimivan kaikessa toiminnassaan mahdollisimman vastuullisesti. Olennaista on pyrkiä toimimaan siten, ettei tultaisi taloudellisesti tukeneeksi valtioita, jotka syyllistyvät sotarikoksiin, kansanmurhaan tai muihin kansainvälisen oikeuden vastaisiin tekoihin. Tuotevalikoiman osalta tämä on helposti edistettävissä, mutta totta kai myös esimerkiksi kiinteistöjen osalta tällaistakin näkökulmaa olisi hyvä kyetä pohtimaan. Olen itse jättänyt aloitteen jo 2022, ettei hankintoja tehtäisi miltään miehitetyltä alueelta, Honkasalo vastaa Verkkouutisille.

Honkasalon mukaan S-ryhmän linjauksesta virinnyt kyseenalaistus on ”whataboutismia”. Termi tarkoittaa, että jostain asiasta noussut keskustelu yritetään kääntää toiseen aiheeseen.

– Harvojen israelilaisten tuotteiden jättäminen pois valikoimista voi suuressa kuvassa olla pieni teko, mutta se ei missään nimessä ole turha teko ja viesti, Honkasalo korostaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti puolestaan ihmettelee S-ryhmän ulostuloja asiassa.

– S-ryhmä väittää, ettei Israel-boikottinsa liity Israeliin? Roskaa, Sammallahti kirjoitti X:ssä.

Sammallahti viittaa siihen, että S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa kertoi ensin, että päätöksen taustalla oli pitkään jatkunut julkinen keskustelu Gazan tilanteesta, vakavat ihmisoikeusrikkomukset alueella, kasvanut asiakaspalaute omistajilta, sekä yhä raaistuneet siviileihin kohdistuneet sotatoimet Gazan alueella.

Kohun noustua Elomaa sanoi kuitenkin, että linjauksessa ei ole kyse Israelista, tai tietyn valtion sulkemisesta yhteistyön ulkopuolelle, vaan ”ihmisoikeuksien varmentamisesta myymiemme tuotteiden hankintaketjussa”.

– Kyse ei siis ole Israelin boikotoimisesta, Elomaa tähdensi Ilta-Sanomille.

Viestintäasiantuntija ja kirjailija Katleena Kortesuon mukaan S-ryhmä astui Israel-boikotissaan miinaan, sillä se unohti, että asiasta ei vallitse likimainkaan yksimielisyyttä sen asiakaskunnan kesken.

Kortesuo sanoo viestinnän koulutuksissaan korostavansa asiakkailleen aina yhtä tärkeää sääntöä.

– Tee poliittinen kannanotto vain, jos 90 prosenttia kohderyhmästäsi on samaa mieltä kanssasi. Jos myyt lastenvaatteita, voit ottaa kantaa perheiden puolesta. Tai jos myyt liikuntatarvikkeita, voit ottaa kantaa koululiikunnan ja parempien ulkoilupaikkojen puolesta, Kortesuo toteaa blogissaan.

Hän myös tyrmää S-ryhmän perustelun siitä, että kyseessä ei olisi ollut poliittinen kannanotto.

– S-ryhmä on saanut kritiikkiä monesta muustakin näkökulmasta: Miksi S-ryhmän tavarataloja on vuokralla israelilaisen kiinteistösijoittajan tiloissa, jos se haluaa boikotoida Israelia? Entä miksi iranilaisia tuotteita ei boikotoida, vaikka Iranissa naisilla ei ole mitään oikeuksia ja ihmisiä piiskataan torilla, Kortesuo jatkaa.

Hänen mukaansa Israel-päätöstä ei voi rinnastaa venäläistuotteiden boikottiin ja syykin on selvä.

– Venäjän boikotti ei jaa suomalaisia kahteen leiriin. Kauppasaarto on valtiollinen päätös – ja kaiken lisäksi Venäjä on Suomen monituhatvuotinen uhka. Venäjä-boikotista suomalaiset ovat 90-prosenttisesti samaa mieltä, Kortesuo sanoo.

Aloitteita HOK-elannon edustajistossa israelilaistuotteisiin liittyen on tehty sekä vasemmistoliitosta että vihreistä. Esimerkiksi kansanedustajat Pia Lohikoski (vas.) ja Alviina Alametsä (vihr.) ovat hehkuttaneet näiden aloitteiden toteutumista, ja vieläpä valtakunnallisesti S-ryhmän linjauksen myötä. Lohikoski ja Alametsä eivät vastanneet VU:n haastattelupyyntöön.