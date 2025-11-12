Asiantuntijan pysäyttävä kuva: Näin pieni osa väestöstä maksaa valtaosan tuloveroista

Verohallinto on julkaissut tänään keskiviikkona vuoden 2024 julkiset verotiedot. Niistä selviää, ketkä saivat eniten veronalaisia tuloja.
Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen muistuttaa, että veropäivänä tulojen lisäksi kannattaa katsoa myös maksettuja veroja. Maksettujen verojen määrä jää veropäivän keskustelussa helposti tulojen varjoon.
– Viidesosa tulonsaajista maksaa lähes kaksi kolmasosaa kaikista tuloveroista, Teemu Lehtinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut graafin tuloverojen jakaantumisesta eri tuloluokittain vuodelta 2023. Graafi havainnollistaa sen, että yli 50 000 euroa vuodessa tienaavat maksavat peräti 62,6 prosenttia kaikista veroista. Samaan aikaan heidän osuutensa palkansaajista on vain 20,6 prosenttia.
Graafi havainnollistaa sen, että Suomessa hyvätuloiset maksavat myös eniten veroja. Tämä johtuu progressiivisesta tuloverotuksesta, jonka takia tulojen kasvaessa myös veroprosentti nousee.
– Mitä enemmän meillä on hyvätuloisia, sitä paremmin myös hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on turvattu, Teemu Lehtinen toteaa.
— Teemu Lehtinen (@TeemuTLehtinen) November 11, 2025