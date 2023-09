Verkon väitettiin torjuvan iskut – Ukrainan lennokki väisti ja räjäytti panssarivaunun

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet räjähdelennokkien käyttöä rintaman tuntumassa. Analogisella videoyhteydellä ohjattavia FPV-drooneja on asiantuntijoiden mukaan yllättävän vaikea torjua elektronisella häirinnällä.

Halvat itsemurhalennokit pystyvät tuhoamaan myös T-90-panssarivaunujen kaltaista raskasta kalustoa.

Venäjän valtionmediassa esiteltiin Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin lähellä kulkeville maanteille asennettuja verkkoja. Lampputolppien väliin ripustettujen naamioverkkojen kerrottiin suojaavan ajoneuvoja räjähdelennokkien iskuilta.

FPV-lennokkeja valmistava ukrainalainen Escadrone-järjestö vastaa omassa Telegram-julkaisussaan venäläismedian väitteeseen. Videolla maantien yllä lentävä räjähdelennokki väistää helposti torjuntaverkon ja iskeytyy venäläisen panssarivaunun takaosaan.

Toisen lennokin kuvaama video vahvistaa kyseisen panssarivaunun tuhoutuneen iskussa.

Russian media posted a video from the outskirts of Bakhmut, where nets can be seen stretched along the roads. These nets are put in place to prevent Ukrainian FPV drones to strike Russian troops and equipment.

Didn't work 😜 pic.twitter.com/YQZdErIwQT

