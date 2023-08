Videokuvalla ohjattavat droonit ovat nyt taistelukentän uusi uhka

FPV tulee englannin kielen sanoista First Person View. FPV-droonin operaattori ohjaa laitetta silmien eteen kiinnitetyn katselulaitteen reaaliajassa välittämän videosignaalin avulla. Konetta ei siis ohjata näköyhteydellä, vaan videolinkin kautta tulevan kuvan avulla.

Ukraina oivalsi, että tällaisiin drooneihin voidaan kiinnittää esimerkiksi kosketuksesta räjähtävä ammus ja lentää niillä päin vihollisen ajoneuvoja, vastatykistötutkia tai muita arvokkaita maaleja. FPV-drooniaseet ovat yksinkertaisia ja hyvin edullisia valmistaa, ja niillä on tällä haavaa parempi suorituskyky suhteessa hintaan kuin millään muulla asetyypillä.

Venäjä on myös ottanut FPV-droonit käyttöön ja tuottaa niitä jo nyt paljon nopeammin kuin Ukraina. Ukraina ei pysty tuottamaan vielä edes 10 000:tä, mutta Venäjä pystyy pian tuottamaan 45–50 000 FPV-droonia kuukaudessa.

Avoimien lähteiden mukaan Venäjä tuottaa jo nyt vähintään 11 000 FPV-droonia kuukaudessa, joilla hyvin konservatiivisen arvion mukaan voi onnistua iskemään noin 2 000 maaliin. Kyseessä on siis lähes kuin 11 000 täsmäohjusta kuukaudessa. Drooneilla ei ole aivan yhtä hyvä osumistarkkuus eikä lähellekään yhtä suuri tuhovoima, mutta niitä on paljon helpompi levittää rintamajoukoille. Niistä voi olla hyvin pian tulossa merkittävämpi ase tuhoamaan Ukrainan asevoimien kalustoa kuin Lancet- tai Shahed-drooneista. Mikä pahinta, niitä vastaan ei ole mitään valmista torjuntajärjestelmää, jota voitaisiin tuottaa samassa mitassa kuin FPV-drooneja.

Edullisuuden ja massatuotantomahdollisuuden lisäksi FPV-droonien etuna on käyttömahdollisuus ilman koordinaatiovaatimusta, toisin kuin heittimistöllä ja tykistöllä. Drooneja pystyy myös käyttämään nopeasti – ja nopeus on taistelukentällä usein avain menestymiseen. Kuten mediassa nähdyistä videoista voidaan päätellä, FPV-drooneilla voidaan vaurioittaa ja tuhota myös liikkuvia maaleja, ja kokeneen käyttäjän ohjaamana se on myös tarkka, toisin kuin miinat tai monet ballistiset ammukset.

Suurin pullonkaula, joka rajoittaa venäläisten FPV-droonien käyttöä, on osaavien käyttäjien puute. Droonista puuttuvat kaikki lentämistä vakauttavat järjestelmät ja siinä on vain yksi eteenpäin katsova kamera, minkä vuoksi se on varsin haastava ohjata. On myös välttämätöntä lentää nopeasti, jotta droonia ei pudoteta häirintälaitteella tai konetuliaseella. Lisäksi droonin lentoaika on lyhyt, joten oikea maali täytyy löytää nopeasti. Venäjä on jo ratkaisemassa käyttäjäpuutetta ja on käynnistänyt useita koulutusohjelmia monissa koulutuskeskuksissa.

Vastakeinoina Ukrainalla on miehitetyille alueille perustetun FPV-droonituotannon tuhoaminen, elektronisen sodankäynnin laitteet ja kiinteiden maalien suojaaminen verkoilla. Jotkut ukrainalaisjoukot ovat käyttäneet haulikoita droonien pudottamiseen, koska niillä on parempi mahdollisuus osua kuin rynnäkkökivääreillä. Mikään näistä keinoista ei tällä hetkellä kuitenkaan riitä. Uusia, massatuotantoon ja -käyttöön helposti otettavia ideoita kaivataan.