Venäläisväite: Ukraina etenee, kriittisiä ongelmia ei ole ratkaistu

Ukrainan hitaasti edenneen vastahyökkäyksen on kerrottu edistyneen viime viikkojen aikana rintaman eteläosissa Zaporizzjassa.

Maan asevoimien mukaan venäläisjoukkojen seuraavat puolustuslinjat ovat mahdollisesti huomattavasti aiempaa heikompia. Eteläisiä joukkoja komentava prikaatikenraali Oleksandr Tarnavskyi arvioi Guardian-lehden haastattelussa suurempien läpimurtojen todennäköisyyden kasvaneen.

Tarnavskyin mukaan murrettuun ensimmäiseen linjaan olisi käytetty 60 prosenttia venäläisten voimavaroista ja kahteen jäljellä olevaan vain 20 prosenttia. Ukrainan vastahyökkäyksen tavoitteena on edetä Tokmakin ja mahdollisesti Melitopolin kautta Asovanmeren rannalle, mikä pilkkoisi venäläisjoukot kahteen osaan ja tekisi miehitetyn Krimin niemimaan hallinnasta vaikeaa Kremlin kannalta.

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat ja sotakirjeenvaihtajat ovat antaneet tilanteesta ajoittain varsin pessimistisiä arvioita. Robotynen ja Verboven kylien välistä tilannetta on luonnehdittu vaikeaksi tai jopa kriittiseksi.

Venäläistaistelija Egor Guzenko vahvistaa omassa Telegram-päivityksessään ukrainalaisten edenneen alueella ja onnistuneen laajentamaan rintamaan muodostunutta pullistumaa.

Alueella taistelevan Venäjän 58. armeijan komentaja, kenraalimajuri Ivan Popov sai heinäkuussa potkut nostettuaan esiin havaitsemiaan ongelmia. Popovin mukaan raskaita tappioita kärsineitä joukkoja ei ole voitu kierrättää reservien puutteen vuoksi.

Guzenkon mukaan kenraalimajuri on pitänyt yhteyttä entisiin alaisiinsa ja todennut, että hänen ilmoittamiaan epäkohtia ei ole korjattu. Niiden sanotaan päinvastoin vain pahentuneen. Venäläisbloggaajan kanavalla varoitetaan kulissien pian romahtavan ja ihmetellään, perustuuko Venäjän sotilasjohdon strategia vain toiveajatteluun.

Russian fighter Egor Guzenko confirms that the AFU is advancing in the area between Novoprokopivka-Verbove. While also moaning that the issues of which former commander Popov spoke are still not resolved. Popov was dismissed due to criticism on the Russian battlefield strategy pic.twitter.com/gzIM6ejjUZ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2023