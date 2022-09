Venäläistutkijan mukaan Kreml on ajettu umpikujaan

Venäläistutkija Alexander Kynev arvioi maan hallinnon joutuneen yhä tukalampaan tilanteeseen heikon sotamenestyksen ja kansainvälisten pakotteiden puristuksessa.

Kynev käyttää tilanteesta shakkivertausta ja sanoo Kremlin olevan nyt Zugzwang-ansassa eli siirtopakossa. Termi viittaa tilanteeseen, jossa toisen osapuolen siirto voi vain heikentää hänen asemaansa.

– Epäjärjestyksen kasvu on nyt väistämätöntä. Koko poliittisen järjestelmän keskus on menettänyt toivottomalla ja peruuttamattomalla tavalla uskottavuutensa, ja ainakin sen vanhentuneisuus on ilmiselvää, Alexander Kynev kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Tutkija viittaa viime päivien tapahtumiin Ukrainan rintamalla ja Venäjän tunnetuimman laulajatähti Alla Pugatshovan esittämään arvosteluun sotaa kohtaan. Pugatshovan mukaan Kremlin ”harhaiset tavoitteet” Ukrainassa tekevät Venäjästä hylkiövaltion ja venäläisten elämästä äärimmäisen vaikeaa.

Laulajatar kertoi 3,4 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa pyytävänsä, että maan ulkoministeriö julistaa hänet ulkomaiseksi agentiksi. Alla Pugatshova haluaa osoittaa solidaarisuuttaan aviomiehelleen Maksim Galkinille, joka lisättiin kyseiselle mustalle listalle sotaa koskevien lausuntojen vuoksi.

Alexander Kynevin mukaan monet nyky-Venäjän tilanteeseen hiljaisesti tyytymättömät henkilöt ovat alkaneet esittää arvosteluaan yhä äänekkäämmin.

Kremlin on arvioitu joutuneen hankalaan tilanteeseen Itä-Ukrainassa, jossa Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” ovat vaatineet pikaista liittämistä Venäjään Ukrainan sotamenestyksen vuoksi. Presidentti Vladimir Putinin uskotaan jo arvioineen, ettei venäläisjoukoilla ole kykyä estää Ukrainan joukkojen etenemistä.

One of Russia's smartest political scientists, Alexander Kynev, says Putin regime essentially finds itself faced with Zugzwang – where any move only worsens its position.

Google translation of his FB post attached. pic.twitter.com/HIsLCDnYpU

— Carl Schreck (@CarlSchreck) September 19, 2022