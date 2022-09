Venäjän kuuluisin laulaja tuomitsee Ukrainan sodan

Venäjän tunnetuin laulajatähti Alla Pugatšova on tuominnut julkisesti Ukrainan sodan.

Hän kirjoittaa Instagramissa, että Kremlin ”harhaiset tavoitteet” Ukrainassa tekevät Venäjästä hylkiövaltion ja tekevät venäläisten elämästä äärimmäisen vaikeaa.

Laulajatar kertoo Instagramissa myös 3,4 miljoonalle seuraajalleen pyytävänsä, että Venäjän ulkoministeriö julistaa myös hänet ulkomaiseksi agentiksi. Näin hän haluaa osoittaa solidaarisuuttaan aviomiehelleen Maksim Galkinille, joka hiljattain lisättiin kyseiselle mustalle listalle hänen Ukrainan sodan vastaisten lausuntojensa takia.

– Pyydän teitä lisäämään minut rakkaan maani ulkomaisten agenttien listalle. Olen solidaarinen miehelleni, joka on rehellinen ja eettinen henkilö ja todellinen ja lahjomaton venäläinen patriootti, joka haluaa isänmaalleen vaurautta, rauhaa ja sananvapautta, hän kirjoittaa.

Pugatšovaa on kuvailtu Venäjän suurimmaksi ja rakastetuimmaksi tähdeksi, joka pitää kansansuosiollaan Kremlin valtaapitäviä ja presidentti Vladimir Putinia varpaillaan. Verkkouutiset kertoi 18.9.2022 supertähdestä tässä jutussa.

Laulajatähti ja hänen miehensä lähtivät Venäjältä Israeliin tämän vuoden helmikuussa, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Pugatšovan kerrotaan palanneen Venäjälle elokuussa, mutta hänen miehensä olinpaikka ei ole tiedossa.

Alla Pugacheva was one of the most famous singers of the USSR. She remains an icon in 🇷🇺 and has > 3.400.000 Instagram followers.

But, today she came out against the war in Ukraine🇺🇦. The more that established icons/influencers reject the war, the harder things are for Putin. pic.twitter.com/Yh45eYaTGL

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 18, 2022