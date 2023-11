Venäläisten epätoivoinen pako harvinaisella videolla, pommilennokki iski autoon

Ukrainalaisen Censor.net-median päätoimittaja Juri Butusov on jakanut Telegramissa videon (jutun alla), joka näyttää venäläisen ajoneuvon pakenevan Ukrainan asevoimien räjähdelennokkia Hersonin alueen miehitetyn Hola Prystanin kaupungin lähellä Dnepr-joen vasemmalla rannalla.

Venäläissotilaiden kuvaama video näyttää, kuinka kuljettaja ajaa kovaa vauhtia maantiellä. Kuljettaja keskustelee samalla muiden kyydissä olevien venäläissotilaiden kanssa pakoreitistä.

Juri Butusov kuvailee videota harvinaislaatuiseksi ja toteaa venäläissotilaiden olevan hermostuneita. Hän arvelee ukrainalaislennokin ajaneen heitä takaa jo usean kilometrin verran.

– Meidän pitää kääntyä ympäri, en näe sitä (lennokkia). Käänny ympäri, matkustaja sanoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

Väärällä puolella tietä ajanut kuljettaja ohjaa auton maantiekaiteiden välissä olevan aukon läpi toiselle puolelle tietä.

– Meidän pitää kääntyä ympäri, edessä on silta, emme voi mennä sinne, matkustaja toteaa.

Kuljettaja hidastaa vauhtia ja ohjaa auton tien pientareelle kääntyäkseen ympäri. Auto ei kuitenkaan käänny tarpeeksi ketterästi ympäri, ja kuljettaja vekslaa edestakaisin päästäkseen jatkamaan pakomatkaa. Tämä osoittautuu kuitenkin kohtalokkaaksi.

– Se (lennokki) lentää suoraan meitä kohti, matkustaja huutaa lennokin osuessa autoon.

Osuman jälkeen autossa olleet sotilaat vaikenevat musiikin soidessa taustalla.

Ukrainan taistelukentillä käynnissä olevan teknologisen vallankumouksen sanotaan muokkaavan nykyaikaista sodankäyntiä.

Rintamalla kerrotaan lentävän tuhansia Ukrainan ja Venäjän asevoimien lennokkeja. Ilmassa on halvempia neliroottorisia koptereita ja suurempia siivellisiä lennokkeja, jotka voivat lentää satoja kilometrejä ja seurata kohdetta tuntikausia. Tämä on muuttanut sodankäynnin luonteen.

Uudet integroidut taistelunhallintajärjestelmät, jotka tarjoavat kuvamateriaalia ja paikannustietoja reaaliajassa (Ukrainan tapauksessa Starlinkin satelliitti-internetpalvelun kautta), ovat mahdollistaneet lähes välittömän maaleihin iskemisen.

FPV footage from inside a Russian vehicle while it is being chased by a Ukrainian FPV drone. pic.twitter.com/MojfA97NCl

— Dmitri (@wartranslated) November 14, 2023