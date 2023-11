Venäläiset piiloutuivat tuhottuun vaunuun, pommilennokki lensi suoraan sisään

Ukrainan 47. prikaatin drone-komppania on jakanut sosiaalisessa mediassa videon lennokki-iskusta venäläissotilaiden ryhmää vastaan.

Hyökkäyksen sanotaan tapahtuneen Donetskin alueella sijaitsevalla Avdijivkan rintamalohkolla Itä-Ukrainassa.

Ukrainalaisten videolla varustettu lennokki havaitsee ryhmän venäläissotilaita, joista osa päättää piiloutua ja hakea suojaa tuhotusta kuljetuspanssariajoneuvosta.

Ukrainalaiset seuraavat tilannetta hetken, kunnes paikalle saapuu analogisen videolinkin kautta ohjattava FPV-räjähdelennokki, joka lentää suoraan ajoneuvon oviaukosta sisään ja räjähtää.

Räjähdyksen aiheuttaman savun keskellä ei ole havaittavissa liikettä.

Ukrainan taistelukentillä käynnissä olevan teknologisen vallankumouksen sanotaan muokkaavan nykyaikaista sodankäyntiä.

Rintamalla kerrotaan lentävän tuhansia Ukrainan ja Venäjän asevoimien lennokkeja. Ilmassa on halvempia neliroottorisia koptereita ja suurempia siivellisiä lennokkeja, jotka voivat lentää satoja kilometrejä ja seurata kohdetta tuntikausia. Tämä on muuttanut sodankäynnin luonteen.

Uudet integroidut taistelunhallintajärjestelmät, jotka tarjoavat kuvamateriaalia ja paikannustietoja reaaliajassa (Ukrainan tapauksessa Starlinkin satelliitti-internetpalvelun kautta), ovat mahdollistaneet lähes välittömän maaleihin iskemisen.

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, evp-kenraali Riho Terras totesi hijattain Verkkouutisille, kuinka sodan logiikka ja toimintatapa ovat muuttuneet kokonaan lennokkien takia.

Hänen mukaansa kumpikaan osapuoli ei pysty keskittämään joukkoja ja tekemään prikaatitason hyökkäyksiä vastustajan lennokki- ja tykistötoiminnan takia.

A group of Russian infantry decided to hide from FPV drone inside of a destroyed BTR. Avdiivka front, by the 47th Brigade. https://t.co/eMpPkPT8Ua pic.twitter.com/fuTYhfvVh7

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 13, 2023