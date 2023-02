Venäläissotilas kertoo: Komentaja lähetti 120 sotilasta varmaan kuolemaan

Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan rintamalla taisteleva venäläinen sotilas kertoo Ukrainan sotilastiedustelun kaappaamassa puhelussa, kuinka eräs venäläiskomentaja lähetti 120 miestä varmaan kuolemaan.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa venäläinen sotilas kertoo mieshenkilölle, että 503. rykmentin komentaja lähetti 120 sotilasta Shcherbakyn kylään tiedustelemaan.

– He tarkkailivat kylää lennokilla, mutta eivät havainneet ketään. Sen jälkeen kaikki sotilaat etenivät kylään ja heidät tapettiin. Ukrainalaiset toimivat tehokkaasti, sotilas sanoo.

– Meidän piti aloittaa hyökkäysoperaatiot, mutta sen sijaan saamme niskaamme ukrainalaisten epäsuoraa tulta.

Venäjän keväthyökkäyksen arvioidaan alkaneen jo tammikuun lopulla. Arvostetun sotilasasiantuntija Michael Kofmanin mukaan kyseessä ei ole yksittäinen suuri hyökkäys, vaan sarja hajautettuja taisteluita Luhanskin ja Donetskin alueilla.

Ukrainan asevoimat kertoi viikonloppuna torjuneensa kymmeniä venäläisjoukkojen hyökkäyksiä maan itäosissa. Venäjän arvioidaan menettäneen pelkästään lauantaina 660 sotilasta, kuusi panssarivaunua ja seitsemän tykistöjärjestelmää.

Venäjän joukot jatkoivat hyökkäyksiä muun muassa Donetskin alueella sijaitsevan Vuhledarin edustalla, jossa Venäjän Tyynenmeren laivaston jalkaväkiprikaatit kärsivät aiemmin helmikuussa raskaita tappioita.

Hyökkääjän sanotaan kärsineen erityisen kovia tappioita Luhanskissa Kreminnan kaupungin lähialueella tehdyissä rynnäköissä.

Venäjä aloitti hieman yli vuosi sitten helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

2. Russian soldier talks about a drone attack that devastated a T-90 tank, its turret went flying. Also mentions a commander who sent 120 people to sure death without adequate reconnaissance. pic.twitter.com/pjXVcqx8A2

— Dmitri (@wartranslated) February 26, 2023