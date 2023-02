Venäläisnainen raivoaa: Miksi meidän pitää varustaa armeijaa?

Ukrainan sotilastiedustelun sieppaamassa puhelussa (jutun alla) raivostunut venäläinen nainen ihmettelee, miksi siviileiden pitää toimittaa Ukrainan rintamalla taisteleville venäläisjoukoille välttämättömät perustarvikkeet.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa venäläinen mobilisoitu sotilas kertoo naishenkilölle Ukrainan sotaan lähetettyjen miesten turvautuvan epätoivoisiin temppuihin.

– Ihmiset menettävät järkensä täällä. Eräs kaveri sanoi, että ”murra kantapääni, niin maksan sinulle 60 000 ruplaa (750 euroa)”. Kantapään paraneminen kestää pitkään, joten hän voisi lähteä kotiin puoleksi vuodeksi, sotilas sanoo.

– Sanoin hänelle, että ”hanki rahat, niin ammun sinua kantapäähän. Anna minulle rynnäkkökiväärisi, niin ammun sinua. Sitten voit sanoa, että ammuit vahingossa itseäsi”.

Kiukkuisen ja tuohtuneen naisen mukaan ihmiset ihmettelevät, miksi rintamalla oleville sotilaille ei lähetetä tarpeellisia varusteita. Venäläisille viranomaisille ja paikallistason johtajille on lähetetty vetoomus asiaan liittyen

– Ihmiset keräävät rahaa (Itä-Ukrainan) Kreminnan rintamalohkolle lähetettäviä tarvikkeita varten, nainen kertoo.

– Sanoin, että meidän pitää auttaa miehiämme, mutta anteeksi nyt vaan, me emme lähettäneet heitä sinne. Miksi heille ei lähetetä varusteita? Miksi h……..ä minun pitää varustaa Venäjän armeijaa?

Ukrainan asevoimat ilmoitti viikonloppuna torjuneensa kymmeniä Venäjän hyökkäyksiä Itä-Ukrainassa. Luhanskin sotilashallinnon johtaja Serhii Haidai sanoi hyökkääjän kärsineen erityisen kovia tappioita Kreminnan kaupungin lähialueella tehdyissä rynnäköissä.

Venäjä aloitti hieman yli vuosi sitten laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

1. In a conversation, a Russian woman is livid as she cannot understand why civilians have to supply the Russian army with essentials. pic.twitter.com/Qk5SqeDi0a

