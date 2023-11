Venäläissotilaat varoittavat toisiaan viesteillä – ”He myrkyttävät ruokamme”

Venäläinen sotabloggari Romanov on julkaissut Telegram-kanavallaan kuvakaappauksia (jutun alla) venäläissotilaiden keskusteluista liittyen ukrainalaisten vastarintataistelijoiden toimiin miehitetyssä Kreminnassa Luhanskin alueella.

Viestikeskusteluiden perusteella vastarintataistelijat myrkyttävät eri tavoin venäläissotilaiden ostamaa ruokaa, alkoholia, sähkötupakkaa ja energiajuomia.

– Paikallisissa kaupoissa myytävissä pelmeneissä on neuloja ja myrkkyä. Energiajuomiin on sekoitettu rikkiä. Me olemme ottaneet kiinni ja tappaneet heitä. Silti he myrkyttävät ruokia, eräs venäläinen sotilas toteaa Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämässä viestissä.

Lisäksi lasten kerrotaan lahjoittavan venäläisille muun muassa räjähtäviä tupakansytyttimiä.

– Tämä on vahvistettu tosiasia. Partisaaniliike on erittäin aktiivinen, toinen sotilas kertoo.

Romanov antaa ymmärtää, että kiinni jäävät vastarintataistelijat pitäisi tappaa.

Ukrainalaisten myrkytysoperaatioista on kerrottu myös aiemmin Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen aikana.

Pelkästään Mariupolissa surmattiin kesän ja alkusyksyn aikana yli 40 venäläissotilasta.

Ukrainan erikoisjoukot ovat perustaneet verkkosivuston, jolla neuvotaan Venäjän miehittämillä alueilla toimivia vastarintataistelijoita.

Russian "military reporter", read combatant, Romanov, shares screenshots of a conversation about partisan activities in the Luhansk Oblast, Kreminna district.

According to it, everything that Russians touch is being poisoned: food, alcohol, vapes. Energy drinks that are mixed… pic.twitter.com/Uo3ycxlzf7

— Dmitri (@wartranslated) November 14, 2023