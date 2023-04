Erikoisjoukkojen verkkosivulla neuvotaan ukrainalaisia partisaaneja

Ukrainan erikoisjoukot ovat perustaneet verkkosivuston, jolla neuvotaan Venäjän miehittämillä alueilla toimivia vastarintataistelijoita.

Sivustolla jaetaan vinkkejä muiden partisaanien auttamiseksi ja kiinnijäämisen välttämiseksi.

Jopa yli miljoonan ukrainalaisen väitetään joutuneen sodan alkamisen jälkeen pakkosiirretyksi Venäjälle niin sanottujen filtraatio- eli suodatusleirien läpi. Osa heistä on päässyt siirtymään lopulta Ukrainan hallitsemille alueille. Venäjän viranomaiset ovat järjestäneet leireillä väkivaltaisiksi luonnehdittuja kuulusteluita.

Politicon mukaan uudella verkkosivustolla annetaan runsaasti ohjeita siitä, miten filtraatioleirien läpi pääsee mahdollismman sujuvasti, ja kuinka omat tietonsa voi salata. Julkisrahoitteisella sivustolla lisäksi julkaistaan uutisia miehitetyiltä alueilta.

Rintamalinjan takana toimivat ukrainalaiset vastarintataistelijat ovat iskeneet toistuvasti Venäjän sotilaskohteita ja huoltoyhteyksiä vastaan. Amerikkalainen ISW-ajatuspaja arvioi iskujen sitoneen suuren määrän Venäjän asevoimien voimavaroja takalinjaan.

Kreml ei ole pystynyt tukahduttamaan vastarintatoimintaa Melitopolissa tai muilla miehitetyillä alueella. Paikalliset asukkaat ovat välittäneet tietoja venäläiskohteista Ukrainan asevoimille, jotka ovat pommittaneet huoltoyhteyksiä Himars-täsmäraketeilla. Ukrainan erikoisjoukkojen uskotaan myös toimivan rintamalinjan takana.

Partisaanit aloittivat hyökkäyksensä miehityshallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä tahoja vastaan alle viikko sodan alkamisen jälkeen. Venäjän nukkehallinnon viranomaisia on surmattu muun muassa pommi-iskuilla.

