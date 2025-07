Sotilaan kauhu: Droonien parvi iski yllättäen

Ukrainan asevoimien arvioidaan hidastaneen viimeisen vuoden aikana Venäjän hyökkäysoperaatioita droonien, miinojen ja tykistön tehokkaalla yhteiskäytöllä. Rynnäköt tyrehtyvät usein jo ennen kuin venäläisjoukot saavuttavat puolustajan asemat.

Räjähdedrooneilla pystytään iskemään myös venäläisjoukkojen huoltoa vastaan, mikä on vaikuttanut muun muassa Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin taisteluihin. Kreml on yrittänyt vallata Ukrainalle tärkeää huoltokaupunkia jo vuoden ajan.

Eräs venäläissotilas kertoo sosiaalisessa mediassa ”kuoleman ilmakarusellista”, millä hän viittaa hyökkäyksiin maanteillä kulkevia ajoneuvoja vastaan. Osa teistä on suojattu verkoilla, mutta viime kädessä suojana toimivat haulikot tai muut käsiaseet.

Eräässä tapauksessa neljä Ukrainan droonia kierteli Venäjän asevoimien kuljetusajoneuvon yllä noin 200 metrin säteellä. Ne tuhoutuivat tai vaurioituivat käsiaseiden tulituksessa eivätkä osuneet ajoneuvoon. Paikalle ilmaantui kuitenkin viides drooni, joka iskeytyi erään sotilaan jalkojen juureen ja kuudes, joka tuhosi ajoneuvon haavoittaen sen kyydissä olleita.

Sotilaan mukaan ajoneuvon ympärillä käyty vaikuttava tulitaistelu hävittiin, koska sotilailta loppuivat voimat ja ammukset.

– Tämä peli ei ole tasaväkistä, sotilas toteaa Telegramissa.

Haasteena on valppauden ja keskittymisen ylläpito ”kuolettavan stressin” keskellä. Sotilas valittaa, ettei monilla sotilailla ole kokemusta haulikolla ampumisesta. Ammuksia ei ole saatavilla rintamalla riittävästi harjoittelua varten.

– On mahdollista selviytyä tilanteista ampumataidoillaan, mutta jotain olisi tehtävä, jotta tällaista ei tapahtuisi näin suuressa mittakaavassa, venäläissotilas sanoo.

