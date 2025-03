Ukraina kehitti voittavan reseptin – rintama pysyy kasassa pienilläkin joukoilla

Ukrainassa hiljattain vieraillut sotilasasiantuntija Michael Kofman arvioi rintamatilanteen kohentuneen puolustajan kannalta viime syksyn jälkeen.

Kremlin hyökkäykset vaikuttavat hyytyneen talvikauden aikana, vaikka etulinjaa ei olekaan saatu täysin vakautettua. Muutosta selittävät venäläisjoukkojen viime syksynä kärsimät massiiviset kalustotappiot, Ukrainan joukkojen sopeutuminen Venäjän käyttämiin taktiikoihin sekä sääolosuhteet, jotka vaikeuttavat ajoneuvojen liikkumista maastossa.

Tilanne voi muuttua kevään edetessä ja sään lämmetessä. Michael Kofmanin mukaan venäläisjoukot vaikuttavat tällä hetkellä valmistautuvan uusiin hyökkäyksiin. Ukrainan asevoimien suurimpana haasteena on jo pidemmän aikaa ollut pula miesvoimasta, mutta tätä on pystytty kompensoimaan lennokkien tehokkaalla käytöllä.

– Ukrainan asevoimat aiheuttaa onnistuneesti tappioita Venäjän joukoille 0–30 kilometrin syvyydessä miinojen, droonien ja perinteisen tykistön yhdistelmällä. Tämä mahdollistaa rintamanlinjan hallussapidon vähilläkin joukoilla. Venäjän yksiköt eivät usein saavuta puolustusasemia ja menettävät suuren osan kalustostaan rynnäköissä, Carnegie-ajatuspajan vanhempana tutkijana toimiva Michael Kofman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kohentuneen taistelukyvyn taustalla on Ukrainan viimevuotinen päätös laajentaa merkittävästi eri lennokkiyksiköitä. Miinojen ja droonien tuotantoa lisäksi kasvatettiin nopealla aikataululla. Asiantuntijan mukaan droonien käyttö on suurin yksittäinen tekijä, jotka auttaa pitämään rintamatilanteen vakaana.

– Droonit aiheuttavat tällä hetkellä yli 60 prosenttia venäläisjoukkojen päivittäisistä tappiosta. Ne ovat tärkein ase hyökkäysten pysäyttämisessä yhdessä miinoittamisen ja perinteisen tykistön kanssa. Parempi integrointi on johtanut systemaattisempaan toimintaan taktisella tasolla, Kofman sanoo.

Lähitulevaisuudessa drooneja tullaan käyttämään yhä enemmän muiden droonien tuhoamiseen. Kauko-ohjattavia robotteja käytetään logistiikassa ja entistä enemmän hyökkäysten tukena esimerkiksi miinanraivausroolissa. Automaatio yleistyy kohdetunnistuksessa, miehittämättömien aseiden käytössä ja muissa sovellutuksissa.

Ukraina pystyy tuottamaan suuren osan sotatarpeistaan kotimaisesti, mutta on riippuvainen länsimaista esimerkiksi kaukoiskuissa käytettävien ohjusten, ilmatorjuntaohjusten ja varaosien toimituksissa.

– Ukrainalle toimitettiin talven aikana merkittävä määrä tykistöammuksia ja kalustoa, ja se lisäsi omaa droonituotantoaan. Suurella osalla rintamasta osapuolten välillä on melko tasaväkinen tilanne tykistön ja räjähdedroonien osalta, vaikka tietyissä asejärjestelmissä löytyykin eroja, Michael Kofman arvioi.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimat on vihdoin saanut uudistettua koulutustaan, jotta se valmistaisi uusia sotilaita paremmin etulinjan todellisuuteen. Kofman kehuu lisäksi päätöstä lopettaa uusien prikaatien luominen ja ohjata vahvistukset nykyisille yksiköille.

Asevoimille luodaan lisäksi uutta armeijakuntiin pohjautuvaa rakennetta. Ne muistuttavat kooltaan perinteisiä divisioonia ja koostuvat parhaista prikaateista.

– Venäjän joukot kärsivät edelleen matalasta laadusta, mutta myös yleisestä kyvyttömyydestä voittaa valmisteltuja puolustusasemia täsmäaseiden tuella. Jalkaväen, motorisoitujen ja mekanisoitujen hyökkäysten mittakaava on yleensä riittämätön, jotta Ukrainan asemiin saataisiin aikaan läpimurtoja, Kofman sanoo.

