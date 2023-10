Venäläismediassa hehkutetaan: Kaaoksesta on hyötyä

Venäjän valtiollisen median propagandaohjelmissa huomio siirtyi viime viikon aikana Ukrainan sodasta Israelin ja Hamasin väliseen konfliktiin.

Asiantuntijoiden mukaan Kreml pyrkii esittämään Lähi-idän levottomuudet erityisesti Yhdysvaltain syynä ja samalla ohjata huomiota pois itselleen kiusallisista tapahtumista Ukrainan rintamalla. Venäjän johdon näkökulmasta Hamasin aloittamalla sodalla voi olla myönteisiä vaikutuksia, jos Ukrainan saama tuki heikkenee.

BBC:n mediaseurannan perusteella kyseinen havainto on esitetty avoimesti useissa venäläislehdissä. Nezavisimaja Gazeta -sanomalehti kysyy artikkelissaan, onko Israelin ja Palestiinan välinen rauha länsimaille tärkeämpi kysymys kuin rauha Ukrainassa.

– Länsi ei pysty auttamaan Israelin ja Ukrainan asevoimia samanaikaisesti pitkällä aikavälillä, lehti kirjoittaa.

Nezavisimaja Gazetan mukaan Venäjä voi hyödyntää Gazaa ympäröiviä levottomuuksia.

– Ensinnäkin lisäkseen vaikutusvaltaansa arabimaailmassa ja yleisesti Lähi-idän alueella. Esimerkiksi säilyttääkseen asemansa Syyriassa, vahvistaakseen suhdettaan Irakin kanssa ja kehittääkseen suhdettaan Iraniin, lehti toteaa.

Moskovskij Komsomolets -sanomalehden mukaan kaaos asettaa kyseenalaiseen valoon tunnetut venäjänjuutalaiset, jotka ovat muuttaneet Israeliin ja arvostelleet hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lehti listaa ”ulkomaisia agentteja”, kuten rocktähti Andrei Makarevitshin ja koomikko Maksim Galkinin.

