Venäläismedia kertoo: Rajan ylittänyt poika viety Pietariin

Suomesta luvattomasti rajan yli Venäjälle kävellyt poika on otettu kiinni ja viety Pietariin alaikäisille rikollisille tarkoitettuun säilöönottokeskukseen. Näin kertoo venäläinen Gazeta-media.

Median mukaan 13-vuotias poika pidätettiin Svetogorskin lähellä ja hänet on nyt viety Pietariin. Tietojen mukaan kyseessä on alunperin ukrainasta kotoisin oleva lapsi, jolla on myös Venäjän kansalaisuus.

– Lapsi on turvassa, terve, ja häntä valvotaan, Pietarin lasten oikeuksien komissaarin toimiston edustaja Aleksei Butsailo kertoo Gazetan mukaan.

– Miten hänen kohtalonsa kehittyy, päätetään toisella tasolla.

Suomen ja Venäjän rajan ylittänyt alaikäinen ylitti rajan luvatta viime perjantaina Imatralla Karhusuon alueelta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi rajanylityksen 31. tammikuuta.

Vaikka luvaton ylitys havaittiin nopeasti, ei Suomen rajaviranomaisilla ollut enää mahdollisuutta saada poikaa kiinni.