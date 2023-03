Venäläislehti: Moskovan lähelle pudonneessa lennokissa oli räjähde

Moskovan lähelle pudonnut drone-lennokki kuljetti mukanaan räjähdettä, venäläinen sanomalehti Izvestija kirjoittaa. Lehti perustaa tietonsa paikallisten viranomaisten raportteihin.

Lehden mukaan lennokin sisältä löytyi kaksi C-4-muoviräjähdettä, joiden kokonaispaino oli noin yhden kilogramman.

Ukraina ei ole kommentoinut, oliko lennokki sen lähettämä.

Ukraina on tehnyt viimeisten päivien aikana valtavan määrän lennokki-iskuja ympäri Venäjää. Osa iskuista onnistui, mutta monissa tapauksissa lennokit menivät ohi maaleistaan tai pudotettiin matkalla.

Onnistuneet iskut herättävät vakavia kysymyksiä Venäjän ilmavalvonnan ja -puolustuksen tilasta.

⚡️Russian media: Drone that fell near Moscow carried explosives.

Russian newspaper Izvestiya reported on March 1 that law enforcement agencies had found an explosive device after examining a drone that had crashed near the village of Gubastovo, Moscow Oblast.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2023