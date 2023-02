Lennokkihavaintoja ja -iskuja ympäri Venäjää – puolustusministeriöltä outo väite

Venäjällä on tehty maanantain ja tiistain aikana useita lennokkihavaintoja. Lennokkeja on myös tuhoutunut onnistuneissa iskuissa ja läheltä piti -tilanteissa.

Tapahtumia eri lähteistä tästä löytyvään juttuun koonneen Meduzan mukaan kolme ukrainalaisiksi uskottua lennokkia syöksyi maahan Ukrainan rajalla sijaitsevassa Venäjän Belgorodissa myöhään illalla maanantaina. Venäläisen Mashin mukaan lennokeilla yritettiin ilmeisesti iskeä sähköasemalle.

Rosneftin öljylaitoksella Krasnodarin alueella sijaitsevassa Tuapsessa tapahtui puolestaan räjähdyksiä Maanantain ja tiistain välisenä yönä. Tuapse sijaitsee yli 400 kilometrin päässä Ukrainasta. Lennokit lensivät siis pitkän matkan Venäjän ilmatilassa ilman että niitä onnistuttiin pysäyttämään. Myös Krasnodarin aluepiirin kupeessa sijaitsevaan Adygeiaan on Venäjän mediassa leviävien kuvien perusteella syöksynyt lennokki.

Useat venäläismediat kertoivat lisäksi tiistaina Moskovan alueen Vokresenskissa alas ammutusta tai muusta syystä pudonneesta lennokista. Se löytyi läheltä Gazpromin kaasuasemaa. Kyseessä oli kuvien perusteella ukrainalaisvalmisteinen UJ-22-lennokki. Vokresensk sijaitsee noin 600 kilometrin päässä Ukrainasta.

Pietarin ilmatila taas suljettiin maanantaina aamupäivällä. Sinne matkalla olleet lennot käännytettiin pois ja hävittäjiä hälytettiin taivaalle. Ilmaliikennettä seuraavan Flightradar24-palvelun perusteella myös ainakin Murmanskia kohti lentäneitä koneita ohjattiin toisaalle.

Venäjän puolustusministeriön lausunnot tapahtumista ovat herättäneet ihmetystä. Viranomaiset kertoivat ensin, että Pietarin tapahtumissa oli kyse kaupungin lähellä havaitusta tuntemattomasta lentävästä kohteesta. TASS:n mukaan puolustusministeriö tiedotti kuitenkin myöhemmin, että hävittäjien lennoissa olikin kyse harjoituksesta.

Restrictions on flights over St. Petersburg were exercises of air defense forces with civilian air traffic control authorities – 🇷🇺 MoD

Now airport functions normally

Air defense training over St Petersburg? Do they know smth about future events of "special military operation"?

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 28, 2023