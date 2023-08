Venäläiskomentaja ehdottaa sodan jäädyttämistä – taustalla tämä syy

Vostok-pataljoonan komentaja Aleksandr Hodakovski ehdottaa, että Venäjä jäädyttäisi sotansa Ukrainassa nykyisten etulinjojen kohdalle.

Ajatushautomo Institute for the study of war ISW:n analyysin mukaan nyt nostetaan uudestaan esiin näkökulmaa, joka Jevgeni Prigozhinin johtaman Wagner-kapinan jälkeen on ollut piilossa.

Hodakovski sanoi lausuntonsa sen jälkeen, kun Ukraina oli saanut vapautettua Urozhainen, mikä ISW:n mukaan viittaa siihen, että Venäjän luottamus valtaamiensa alueiden puolustukseen Etelä-Ukrainassa horjuu.

Hodakovski komentaa joukkoja Donetskin-Zaporižžjan alueella, joten hänellä on todennäköisesti ensikäden tietoa Ukrainan taktisista onnistumisista sekä Venäjän puolustuksen rapautumisesta. Hän myönsi aiemmin tällä viikolla Telegramissa, ettei ole saanut kipeästi kaivattuja täydennysjoukkoja rintamalle.

Hodakovski toistaa ISW:n mukaan nyt pitkälti Prigozhinin viime huhtikuussa antamaa arviota siitä, että Venäjä ei pysty kaatamaan Ukrainaa sotilaallisesti lähitulevaisuudessa ja että hyökkääjän joukot eivät saa helposti vallattua uusia ukrainalaiskaupunkeja.

– Venäjä saattaa joutua ”aselepoon” Ukrainan kanssa tai tilanteeseen, jossa ei vallitse sota eikä rauha, Hodakovski arvelee Telegramissa.

Hänen mukaansa tällainen jäätynyt konflikti heikentäisi Ukrainaa, mikä voisi antaa Venäjälle maassa paremmat vaikutusmahdollisuudet Ukrainassa kuin nykyinen avoin sota.

ISW toteaa, että osa Kremliä lähellä olevista tahoista on myös aika-ajoin toivonut tilanteen jäädyttämistä samoilla perusteilla, sekä myös Venäjän sisäpoliittisten ja taloudellisten syiden takia. Näin ollen Hodakovski saattaa puhua myös heidän puolestaan – tosin hänen valtansa Venäjän johtoon lienee rajallinen, ISW jatkaa.

– Mahdollinen tulitauko ja sodan pitkittyminen hyödyttävät ainoastaan Venäjää, joka pystyy uudelleenkokoamaan joukkojaan ja kuluttamaan samalla lännen pontta tukea Ukrainaa, ajatushautomo kirjoittaa analyysissään.

