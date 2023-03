Venäläisjulkkis kutsui Vladimir Putinia paholaiseksi – ääninauha vuodettiin

Venäjällä on kohuttu tunnetun musiikki- ja tv-tuottajan Josif Prigozhinin ja ex-poliitikko, liikemies Farkhad Akhmedovin välisestä keskustelusta.

Ukrainalaiset tahot julkaisivat väitetyn äänitteen miesten välisestä puhelusta. Prigozhin ja Akhmedov arvostelevat nauhalla voimakkaasti Ukrainan sotaa sekä presidentti Vladimir Putinia ja tämän lähipiiriä.

CEPA-ajatuspajan vanhempi tutkija Olga Lautman kertoo pitävänsä tapausta merkittävänä. Julkkistuottaja kuvailee Kremlin sisäpiiriä vulgaarein termein ja sanoo roistomaisten hahmojen käyttäytyvän mielivaltaisesti.

– Nauha on täynnä kiroilua Putinista ja tämän rikolliskumppaneista sekä kateutta siitä, miten Dubai pystyttiin rakentamaan nopeasti samalla kun Venäjä kuihtuu. He myös kutsuvat Putinia kääpiöksi ja paholaiseksi, Olga Lautman tviittaa.

Josif Prigozhin ja Farkhad Akhmedov kiistivät ääninauhan aitouden. Lautmanin mukaan heidän tuttavansa ovat kuitenkin kertoneet puhelinkeskustelun todella tapahtuneen. Prigozhin väitti kyseessä olevan tekoälyn luoma väärennys, jossa olisi käytetty osia monista puhelinkeskusteluista.

Venäläisen iStories-uutissivuston mukaan turvallisuuspalvelu FSB:n johto olisi käsitellyt tapausta ja määrännyt asian vuoksi jatkotoimenpiteitä. Nauhoitusta pidetään aitona.

Josif Prigozhin myönsi myöhemmin, että ainakin osa äänitteestä olisi totta. Hän väitti, ettei muista koko keskustelua ja kertoi suhtautuvansa kunnioituksella presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Prigozhin sanoi Fontanka-medialle, että Venäjä ”hämättiin kaikessa hiljaisuudessa Ukraina-operaatioon”.

– Kyllä, meillä kaikilla on yksityiskeskusteluita, joissa joitakin epäilyksiä voi esittää. Mutta olen vain yksityishenkilö, musiikkituottaja, Prigozhin sanoi.

