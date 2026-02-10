Venäläisjoukot pulassa – rintamalla useita vastaiskuja

SpaceX-yhtiön tekemien muutosten arvioidaan vaikeuttaneen merkittävästi venäläisyksiköiden toimintaa Ukrainan rintamalla. Hyökkäystoimia on jouduttu keskeyttämään, kun joukkoihin ei saada yhteyttä.
SpaceX asetti kuun vaihteessa Ukrainan pyynnöstä laitteilleen rekisteröintipakon, jotta venäläiset eivät pystyisi käyttämään satelliittiyhteyksiä räjähdelennokeissaan. Yli 75 kilometriä tunnissa liikkuvat Starlink-terminaalit eivät enää saa yhteyttä Ukrainan alueella.
Venäläisillä on tiettävästi vaikeuksia käyttää edes varakommunikaatioyhteyksiä, sillä heidän omat elektronisen sodankäynnin järjestelmänsä häiritsevät niitä.
Ukrainan kerrotaan hyödyntäneen tilannetta aloittamalla paikallisia vastahyökkäyksiä eri puolilla pitkää rintamalinjaa. Maan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi sanoi jo aiemmin suunnittelevansa merkittäviä hyökkäysoperaatioita vuodelle 2026.
Venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukrainan joukot ovat hyökänneet Dnipropetrovskin ja Zaporižžjan alueilla. Raskaita taisteluita on käyty useilla paikkakunnilla.
Ukrainalaisten väitetään yrittäneen läpimurtoja edetäkseen venäläisjoukkojen takalinjaan. Sotabloggaajat myöntävät Ukrainan edenneen Ternuvaten lähellä, minkä lisäksi Huljaipolen alueella käydään taisteluita.
Venäjän kerrotaan siirtävän parhaillaan reservejä rintamalle. Ukrainan 225. rykmentti ilmoittaa saaneensa useita sotavankeja Huljaipolen rintamalla.
Osa avointen lähteiden analyytikoista suhtautuu skeptisesti väitteisiin merkittävistä hyökkäysoperaatioista. Ainakin paikoin Ukraina on vahvistanut otettaan harmaasta alueesta, joka ei ollut täysin Venäjän hallinnassa.
Etulinjaan edenneet Venäjän jalkaväkiryhmät eivät ole saaneet huoltoa lennokeilla Starlink-rajoitusten myötä. Ukrainalaiset ovat hyödyntäneet tilannetta iskemällä näitä saarroksiin jääneitä joukkoja vastaan.
