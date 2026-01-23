Ukraina suunnittelee uusia hyökkäyksiä

Ukrainan asevoimien kerrotaan suunnittelevan merkittäviä hyökkäysoperaatioita vuodelle 2026.
Maa on ollut pitkälti puolustuskannalla vuoden 2023 epäonnistuneen kesähyökkäyksen jälkeen. Ukrainan joukot tosin tekivät yllätysiskun Venäjän puolelle Kurskiin elokuussa 2024 ja ovat jatkaneet pitkän kantaman drooni-iskuja eri puolille Venäjää.
Asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi huomauttaa, ettei Ukraina voi saavuttaa voittoa vain puolustamalla. Haasteena on, että Moskova yrittää saada aseisiin yli 400 000 uutta sotilasta ja muodostaa yksitoista uutta divisioonaa kuluvan vuoden aikana.
Syrskyin mukaan Kreml ei ole muuttanut tavoitteitaan, joten sen ambitiot koskevat koko Ukrainaa.
Pitkän aikavälin strategia pysyy ennallaan, ja hienosäätöä tehdään vain ajoituksen, joukkokeskitysten ja asetuotannon suhteen.
– He seuraavat suunnitelmaansa, Syrskyi sanoi ukrainalaiselle LB.ua-medialle.
Ukraina pyrkii pitämään yllä strategista puolustusoperaatiota, mutta tekemään samalla hyökkäyksiä operatiivisen aloitteen säilyttämiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tämä voi tarkoittaa uusia paikallisia vastaiskuja eri puolilla pitkää rintamaa.
Oleksandr Syrskyi uskoo, että tämä pakottaa venäläisjoukot ohjaamaan merkittävän määrän miesvoimaa, aseita ja ammuksia Ukrainan operaatioiden pysäyttämiseksi.