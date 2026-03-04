Venäläishakkerit väittävät murtautuneensa suomalaiskameroihin – Tarkista kotisi laitteet

Suomalaisten kotien valvontakameroiden kuvia on vuotanut verkkoon. Venäläinen hakkeriryhmä Morningstar on julkaissut Telegram-kanavallaan kuvia suomalaisten kotien valvontakameroiden ja ovipuhelimien kuvaamasta sisällöstä.

Ryhmän tarkoituksena on herättää pelkoa Ukrainaa tukevissa maissa. Samanlaista sisältöä on julkaistu aiemmin muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa sijaitsevien valvontakameroiden sisällöstä.

Ryhmä väittää, että se on hakkeroinut suomalaisten valvontakameroita ja siten päässyt käsiksi kameroiden kuvaamaan materiaaliin. Ryhmä on julkaissut esimerkiksi kuvia asuinhuoneistojen pihoista, ulkoterasseista ja ulko-ovien edustasta. Kuvien väitetään olevan peräisin suomalaiskotien valvontakameroista. Joukossa on kuvia myös asuntojen olohuoneista.

Verkkouutiset on varoitellut valvontakameroiden tietoturvaan liittyvistä ongelmista aiemminkin.

Ainakin osassa tapauksista on kyse siis siitä, että hakkeriryhmä vain väittää murtautuneensa sellaisiin julkisiin kameroihin, joita voisi joka tapauksessa katsoa vapaasti. Näitä ovat monet sellaiset kamerat, jotka kuvaavat kaupunkien yleisiä paikkoja. Kuvamateriaalia tutkiessa ilmenee, että hakkeriryhmä on julkaissut kuvia esimerkiksi Helsingin Erottajalla sijaitsevasta valvontakamerasta. Sen kuvaa voi seurata julkisesti verkossa eikä se edellytä palveluun hakkeroimista.

Joka tapauksessa tämä ei poista sitä tosiasiaa, että yksityishenkilöiden kannattaa huolehtia kotinsa valvontakameroiden ja ovipuhelinten tietoturvasta. Tyypillisesti hyökkäykset kohdistuvat laitteisiin, jotka on suojattu heikosti. Murron riskiä lisää esimerkiksi heikon salasanan käyttö. Jos kotonasi on valvontakamera, älä missään nimessä käytä sen tehdasasetuksena olevaa salasanaa vaan vaihda se toiseen salasanaan. Mikäli mahdollista, laitteessa kannattaa ottaa käyttöön myös kaksivaiheinen tunnistautuminen. Valvontakameran ja ovipuhelimen päivityksistä kannattaa lisäksi huolehtia.

Pahin riski on, jos valvontakameraa ei ole suojattu salasanalla ollenkaan. Silloin ulkopuolinen murtautuja voi päästä käsiksi kameran kuvaamaan materiaaliin ilman, että hän varsinaisesti edes hakkeroituisi järjestelmään.

Suomessa tapauksesta kertoi ensin Iltalehti.

