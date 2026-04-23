OP:n tileille 10000 euron turvaraja, koskee kaikkia asiakkaita

Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjola ottaa käyttöön kaikille henkilöasiakkailleen tilikohtaiset turvarajat vuoden 2026 aikana. Muutos koskee käyttötilejä, joilla ei vielä ole rajoja, ja sen tavoitteena on estää tilien tyhjentäminen huijaustilanteissa.

OP-Pohjolan mukaan turvarajat asetetaan vaiheittain: digitunnuksellisten asiakkaiden tileille kesäkuun alussa ja digitunnuksettomien tileille marraskuussa. Oletusrajaksi tulee 10 000 euroa sekä vuorokausikohtaisiin maksuihin että yksittäisiin siirtoihin.

Turvarajat rajaavat, kuinka paljon rahaa tililtä voi käyttää päivässä ja kuinka suuri yksittäinen maksu tai nosto voi olla. Asiakas voi muuttaa rajoja itse oman tarpeensa mukaan.

OP-Pohjolan päivittäispalveluista vastaava johtaja Niina Pakkala perustelee muutosta verkkohuijausten yleistymisellä.

– Nykyään tyypillinen väärinkäytös on tunnusten kalastelu, jossa huijari vie rahat tilisiirtojen avulla. Tilien turvarajoilla pyritään estämään se, että huijauksen kohteeksi joutuneen henkilön tilejä ei voida tyhjentää kokonaan, Pakkala sanoo tiedotteessa.

Pakkalan mukaan sopiva turvaraja riippuu siitä, miten asiakas käyttää tiliään. Arjen maksujen on tarkoitus hoitua normaalisti, mutta harvoin käytetyille tai säästötileille suositellaan tiukempia rajoja.

Turvarajojen käyttöönotto laajenee tilanteessa, jossa vain osa asiakkaista on asettanut rajoja itse. Tällä hetkellä turvaraja on hieman yli 20 prosentissa henkilöasiakkaiden tileistä. Vuosi sitten osuus oli noin seitsemän prosenttia.

OP-Pohjolan mukaan asiakkaiden käsitys turvarajojen yleisyydestä on tätä selvästi korkeampi. Taloustutkimuksen maaliskuussa 2025 tekemässä kyselyssä yli 70 prosenttia suomalaisista kertoi asettaneensa turvarajat tileilleen.

Ero voi pankin mukaan johtua siitä, että turvarajoja käytetään myös maksukorteissa, mikä voi hämmentää asiakkaita. Tilikohtaiset rajat ovat erillinen turvamekanismi.

Turvarajojen nostaminen vaatii jatkossakin erillisen vahvistuksen tekstiviestillä, mikä on pankin mukaan keskeinen osa suojaa huijauksia vastaan.