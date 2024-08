Vuosi sitten tehdyn Andri Jermakin ja professori Michael McFaulin kansainvälisen Venäjä-pakotteiden tutkimusryhmän (Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions) selvityksen mukaan 67 prosenttia iranilaisten Shahed-136/131, Lancet ja Orlan-10-lennokkien komponenteista on peräisin Kiinasta.



Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on nostanut esille venäläisen Vostok-pataljoonan Telegram-kanavalla julkaistun valituksen kiinalaistuotteiden laadusta. Valituksen mukaan Ukrainan menestystä Kurskin suunnalla on edes auttanut ukrainalaisten kyky välttää Venäjän sähköisen sodankäynnin järjestelmät.

– Esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten (UAV) taajuudet olivat sähköisen sodankäynnin järjestelmiemme toimintasäteen ulkopuolelle – poikkeavia, kuten asiantuntijat sanovat.

Kanavan mukaan ukrainalaiset onnistuivat paremmin läpimurrossaan kuin tilanteessa, jossa järjestelmät olisivat olleet molemmilla osapuolilla yhtä hyvät.

– Ja mikä toimittaa nämä järjestelmät meille? Tai kuka?, kysytään kanavalla.

Kanavalla muistutetaan kyseessä olevan pieni toimija eikä valtionyhtiö. Tarkoitus on varmistaa rintamalle lähetettävät varustuksen laatu ja muokata sitä tarpeen mukaan.

– Mutta suurimman esteen tässä muodostaa rakas Kiinamme. Hiljattain me saimme erän komponentteja, joiden toimintasäde oli ”poikkeava” eli erilainen kuin tavanomaisin. Lähes koko erä osoittautui vialliseksi, vaikka kyseessä ei ollut halpa tuote.

Venäläiset valittavat, että ”Kiina noudattaa rehellisesti kaikkia länsimaiden ohjeita suhteessa meihin”.

– Toimitusajoissa, maksuehdoissa, toimituslaadussa, ajoittaiset tiettyjen tuotteiden toimittamiskiellot.

Venäläisten mukaan ”Ukrainalla sen sijaan ei ole tällaisia ongelmia”.

– Mikään taho ei kiellä Kiinaa myymästä välillisesti tai suoraan [sodankäynnissä] käytettäviä tuotteita. On äärimmäisen ärsyttävää olla riippuvainen tällaisesta ”ystävästä”, joka on ainoastaan iloinen heikentymisestämme – saadakseen nyhdettyä lisää alennuksia öljystä.

