Venäläiset sotilaat hakkaavat videolla omaa komentajaansa lapioilla

Ukraina on julkaissut lennokkivideoita, joiden kerrotaan näyttävän joukon venäläisiä sotilaita mahdollisesti surmaamassa oman komentajnsa lapioilla.

Alta löytyvä video ei sovi herkille.

Asiasta tässä uutisoivan Guardianin mukaan videon kuvasi Ukrainan Seneka-erikoisosasto Bahmutin alueella ja kyseessä ovat ilmeisesti Wagner-ryhmän taistelijat.

Venäläiset kantavat videolla haavoittunutta upseeriaan raunioituneiden rakennusten keskellä. Sitten nelikko laskee upseerin maahan ja alkaa hakata maassa makavaa miestä raivokkaasti lapioilla tai kirveillä. Komentajan kohtalosta ei ole tietoa. Videon perusteella on kuitenkin hyvinkin mahdollista, ettei hän selvinnyt hengissä.

Wagnerin tiedetään teloittaneen aiemmin ainakin yhden oman taistelijansa teatraalisesti lekalla. Ryhmän sotilaat ovat käyttäneet lekoja kidutusvälineinä myös Syyriassa.

Bahmutin taistelut ovat olleet Ukrainan sodankin mittapuulla poikkeuksellisen rajuja. Myös ukrainalaisjoukkojen on kerrottu kärsineen alueella kovia tappioita. Bahmutissa sotivien venäläisten on kuvattu soveltavan siellä usein ”ihmisaalloiksi” luonnehdittua taistelutapaa, jossa jalkaväkeä on lähetetty päin Ukrainan asemia tappioista välittämättä.

Bakhmut: Ukrainian drone films 🇷🇺Wagner terrorists carrying their injured commander.. they take him behind a building and appear to kill him, possibly with axes/mallets.#RussiaIsATerroristState #Ukraine pic.twitter.com/jcvYClgSbn

— KT "Special CIA Operation" (@KremlinTrolls) February 6, 2023