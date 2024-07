”Venäläiset saattavat jäätyä” – duumassa neuvotaan hankkimaan polttopuita talveksi

Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom julkaisi sodan alussa propagandavideon jäätyvästä Euroopasta. Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko toteaa tilanteen olevan nyt sellainen, että ”venäläiset saattavat jäätyä”.

Hän on jakanut videoklipin Venäjän duuman jäsenen, kenraali Andrei Gurulovin haastattelusta. Siinä Gurulov kehottaa venäläisiä varautumaan tulevaan talveen.

– Olen toisaalta optimisti, mutta sotilaana otan huomion pahimman mahdollisen skenaarion, hän toteaa.

Gurulov kertoo, että kylmään säähän on vielä aikaa valmistautua. Hän suosittelee lämmitettävää uunia ja polttopuiden ja hiilen varastojen täydentämistä myös kerrostalossa asuville.

– Se on fakta, kun olen rehellinen, Gurulov toteaa.

From "Europe will freeze" to "Russians might freeze": Russian MP Gurulev advised Russians to stock up on firewood for winter, including those who live in residential buildings. https://t.co/fHOddTGsZe pic.twitter.com/IxvMRTNum5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2024