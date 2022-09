Gazprom julkaisi videon jäätyvästä Euroopasta

Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom on julkaissut ”Talvesta tulee iso”-nimisen videon, jossa yhtiö katkaisee kaasuvirran ja Euroopassa alkaa jääkausi. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Tietokoneanimoidulla videolla näkyy, kuinka monet eurooppalaiset kaupungit jäätyvät kaasuhanojen sulkeuduttua.

Videon on jakanut sosiaalisessa mediassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko.

– Luulevatko he todella voivansa tappaa tuhansia ukrainalaisia, vallata toisen maan alueita ja Eurooppa näyttää toiselta suunnalta pelkäävän kaasukiristystä?

Venäjä on toistuvasti uhannut katkaista kaasuvirran Eurooppaan, ellei Venäjää vastaan asetetuista pakotteista luovuta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina, että Venäjä ei jatka kaasutoimituksia Eurooppaan Nord Stream-putken kautta ennen kuin Venäjälle asetetut pakotteet on kumottu.

Pakotteet ovat seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.

Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022