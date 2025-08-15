Venäläiset komentajat tappavat omia sotilaitaan, seurauksia ei tule

Venäläiset komentajat selviävät tekemistään rikoksista ja jopa omien sotilaidensa tappamisesta ilman rangaistusta. Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen käsittelee aihetta viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan ketjussa.

Hän perustaa tietonsa sotarintamalta saatuihin tietoihin. Aihetta on käsitelty aiemmin muun muassa venäläisten sotabloggareiden toimesta.

Owens kertoo esimerkkinä hiljattain sattuneen tapauksen, jossa joukkojen komentaja määräsi kaksi sotilasta tapettavaksi. Syynä oli se, että sotilaat olivat ilmiantaneet komentajan tämän käymästä huumekaupasta. Komentaja selvisi rangaistuksetta.

Venäläisen sotabloggaajan Anastasia Kashevarovan mukaan komentajat pystyvät välttelemään sotaoikeuteen joutumista etenkin puutteellisen valvonnan takia. Koska kukaan ei käytännössä valvo komentajien tekemisiä rintamalla, he voivat selvitä rötöksistään kuin koira veräjästä. Koska paikallisilla valvontaviranomaisilla ei ole aina edes pääsyä etulinjaan ja toimivaltuuksissa voi olla epäselvyyksiä, kynnys rikosvastuuseen joutumisesta on tavallista korkeammalla.

Joissain tapauksissa viranomaiset saattavat lähettää erillisiä tarkastajia selvittämään sotilaiden olosuhteita. Sotabloggareiden mukaan komentajilla on kuitenkin tehokas tapa estää epäkohtien paljastaminen: he lähettävät viranomaisten tarkastajat suoraan sodan etulinjaan. Sieltä heillä on äärimmäisen pieni riski selvitä hengissä takaisin. Sama vaara koskee muita mahdollisia rikosten silminnäkijöitä.

– Ilman todistajia ja suoria silminnäkijöitä on mahdotonta todistaa mitään, Owens huomauttaa viiitaten Kashevarovan kirjoituksiin.

Hänen mukaansa yksi ongelma on myös se, että Venäjän armeija harvoin luovuttaa rikokseen syyllistyneitä esimerkiksi poliiseille tai muille viranomaisille. Näin on käynyt esimerkiksi Kurskin alueella, missä Venäjän armeija ei suostunut luovuttamaan rikoksesta epäiltyjä sotilaita pidätettäväksi. Huolimatta siitä, että heidän ryöstelynsä oli tallentunut valvontakameroiden nauhoille.

Owens mainitsee yhdeksi merkittäväksi tekijäksi myös sen, että venäläiset valvontaelimet eivät ole riippumattomia. Epäkohtiin ei välttämättä suostuta edes puuttumaan, vaikka ne olisivat viranomaisten tiedossa.

Kashevarovan mukaan rintamalla vallitsevalla epäjärjestyksellä on vaikutuksia myös venäläisten taistelutahtoon. Venäjän joukot eivät välttämättä jaksa taistella maansa puolesta yhtä ponnekkaasti, jos he eivät koe saavansa maalta oikeutta. Sotabloggari korostaa myös, että venäläisillä joukoilla saattaa olla jopa suurempi riski kuolla omien sotilaidensa toimesta kuin vihollisen.

Siinä ei sinällään ole mitään uutta, että venäläiset sotilaat syyllistyvät sotarikoksiin jopa omiaan vastaan. Sotabloggarit huomauttavat, että samaa tapahtui jo toisessa maailmansodassa Neuvostoliiton aikana.