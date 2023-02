Venäläisarvio sodan laajenemisesta – tutkija nostaa esiin yllättävän havainnon

Venäjän valtioon kytköksissä olevan RIAC-ajatuspajan johtaja Andrei Kortunov arvioi sekä Kremlin että Naton pyrkivän välttämään Ukrainan sodan laajenemisen.

Kortunov listasi valtionmedian haastattelussa merkkejä, jotka Venäjän näkökulmasta tarkoittaisivat Naton suoraa osallistumista sotatoimiin.

Näitä olisivat Nato-jäsenvaltioiden omien sotilaiden lähettäminen taisteluihin, Nato-maissa sijaitsevien lentotukikohtien käyttö tai pyrkimys perustaa lentokieltoalue Ukrainan ylle.

– Mutta periaatteessa Ukrainan sotilasavun kasvattaminen määrällisesti ja monimutkaisempien asejärjestelmien toimittaminen voi myös tarkoittaa Naton osallistumista. Tämän suhteen on olemassa tietty harmaa alue, joka luo oman epävarmuutensa, Andrei Kortunov totesi.

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev on samalla jatkanut perättömiä väitteitään siitä, että Ukrainan länsimaisilla tukijoilla olisi ”erityissuunnitelmia” Ukrainan aluetta kohtaan. Hän sanoi venäläismedian mukaan, että Puola suunnittelisi Ukrainan länsiosien kaappaamista itselleen. Puola on todellisuudessa ollut Ukrainan vahvimpia tukijamaita.

King’s College -yliopiston tutkija Shashank Joshi huomauttaa, ettei Kortunovin arvioissa ole varsinaisesti mitään uutta. Venäläisnäkökulman voi katsoa olevan jopa yllättävän salliva suhteessa viime vuonna esitettyihin arvioihin Kremlin reaktiosta Ukrainalle annettavaan tukeen.

– Merkittävää on se, kuinka sallivia nämä rajat ovat, Joshi tviittaa.

Pitkän uran Neuvostoliiton ja Venäjän ulkoasiainhallinnossa tehnyt Nikolai Sokov uskoo Kremlin turvautuvan tiukassa tilanteessa eskalaatioon, mutta toisessa kontekstissa ”punaiset linjat” voidaan sivuuttaa.

– Punaiset linjat ovat dynaamisia – ne riippuvat muun muassa siitä, millaisina onnistumisen mahdollisuuksia pidetään ja kuinka tiukkoja pakotteet ovat, Sokov toteaa.

— Nikolai Sokov (@SokovNikolai) January 30, 2023