Venäläisäidin tuska: Poikani lähtee sotimaan serkkuaan vastaan

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi helmikuussa hyökkäyksen Ukrainaan, Nadezhda kehotti poikaansa pakenemaan maasta. Äiti pelkäsi, että poika kutsuttaisiin asepalvelukseen Venäjän armeijaan.

Poika ei kuitenkaan noudattanut neuvoa ja nyt, kun Putin on julistanut osittaiseksi kutsutun liikekannallepanon, hän yrittää epätoivoisesti paeta maasta. Serkku palvelee Ukrainan asevoimissa, eikä taistelu sukulaista vastaan houkuta.

– Tämä on sota, jossa veljet taistelevat toisiaan vastaan. Poikani on tarkoitus lähteä sotaan veljenpoikaani vastaan, Nadezhda, 64, sanoo Financial Timesille.

– Näyttää siltä, että he poimivat kaikki (palvelukseen). Kaikki siepataan kaduilta.

Financial Times kyseli venäläisten tuntemuksia liikekannallepanosta. Jotkut olivat saaneet kutsuntapaperit, toiset pelkäsivät saavansa ne pian ja osa oli huolissaan sukulaistensa puolesta.

Haastateltavien mukaan ihmiset pelkäävät, että he joutuvat tykinruoaksi. Presidentti Putinin mukaan kyseessä on vain osittainen liikekannallepano. Se koskee noin 300 000 reserviläistä, jotka on määrä kutsua palvelukseen. Virallisten yksityiskohtien puute on herättänyt hämmennystä ja pelkoa siitä, keitä kaikkia se tosiasiassa voisi koskea.

Keskiviikkona julkaistu Kremlin virallinen asetus aiheesta oli hyvin epämääräinen, eikä siitä selvinnyt kunnolla, kuka voidaan kutsua palvelukseen.

Liikekannallepanon julistus on aiheuttanut paniikkia venäläisten keskuudessa ja mielenosoituksia eri puolilla maata. Sen sanotaan rikkoneen kirjoittamattoman yhteiskuntasopimuksen, jonka mukaisesti yleisö tuki hiljaisesti Putinin ”erikoisoperaatioksi” leimaamaa hyökkäystä niin kauan kuin taistelut pysyivät kaukana jokapäiväisestä elämästä.

– Kaikki ovat nyt hyvin peloissaan. Aikaisemmin silmien ummistaminen sodalta oli mahdollista, mutta ei ole enää, sanoo 22-vuotias Danil.

Sittemmin on selvinnyt, että Putinin antaman liikekannallepanomääräyksen salattu seitsemäs pykälä sallii Venäjän puolustusministeriön kutsua asepalvelukseen jopa miljoona venäläistä, kertoo Novaja Gazeta viitaten lähteeseen Venäjän presidentinhallinnossa.

Venäjän ”osittaiseksi” kutsuttu liikekannallepano näyttää Venäjältä tulevien tietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella olevan huomattavasti laajempi kuin Kremlin puheista saattoi ymmärtää. Ukrainaan on myös jo alettu värvätä muitakin kuin aiemmin asepalveluksen suorittaneita.