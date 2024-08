Venäläinen upseeri tilittää: Raja oli auki, Ukraina tuli läpi

Venäläisen tiedusteluryhmän entinen komentaja selittää, miten Ukrainan joukot murtautuivat Venäjän Kurskin alueelle niin helposti.

Evp-upseeri esiintyy itsenäisen iStories-venäläismedian haastattelussa nimettömänä. Hän osallistui Venäjän laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan, mutta kieltäytyi jatkamasta taistelua.

Ex-komentaja korostaa, kuinka Ukrainan puolella taistelevat vapaaehtoisjoukot tekivät pienempiä iskuja Kurskin alueelle jo viime maaliskuussa.

– Tarkoituksena oli selvittää, kuinka nopeasti joukkojen rajanylitykseen reagoidaan, paljonko alueella on joukkoja ja mihin ne on sijoitettu.

Kun ukrainalaiset keräsivät tiedustelutietoa paikan päällä, venäläiset eivät hänen mukaansa reagoineet tähän millään tavalla.

– Mikä muuttui meidän puolellamme (rajaa) kuudessa kuukaudessa? Ei v…u mikään. Kun nämä (aiemmat) iskut Kurskin suunnalla alkoivat, rajavartijoilla oli vain kevyt aseistus, ei raskasta kalustoa. Raja oli käytännössä koko ajan auki. Mutta mikään ei muuttunut kuudessa kuukaudessa.

– Viranomaiset allokoivat varoja rajan vahvistamiseen – panssariesteitä, juoksuhautojen väitettyjä valmisteluita – mutta enimmäkseen rahat, kuten tavallista, sössittiin (varastettiin).

Evp-upseerin mukaan rajalla olleet venäläisjoukot tiesivät, että jotain huolestuttavaa on tekeillä, mutta sodanjohto sivuutti huolet.

– Kuten tavallista, kaikkiin komentoketjussa ylöspäin lähetettyihin pyyntöihin vastattiin, että ”kaikki on hallinnassa; tiedustelutietojen mukaan mitään ei ole havaittu”.

– Kun Ukrainan asevoimat aloitti (virallisen) hyökkäyksensä (viime viikon tiistaina), he saapuivat ryhmissä ja alkoivat vain puskea eteenpäin vahvistamatta asemiaan. He etenivät pidemmälle ja pidemmälle – se oli yksi nopea liike.

Hän selittää, että asemien varmistaminen olisi antanut venäläisille enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tuoda paikalle joukkoja torjuntatehtäviin.

– Joten he vain etenevät mahdollisimman nopeasti, kun taas meidän joukkomme jauhavat p….a ja riitelevät keskenään.

– Kuten armeijassa sanotaan: ”Jos haluat voittaa Venäjän, julista sota, niin se möhlii itse oman toimintansa tarkastuksilla ja tutkinnoilla”.

Evp-upseerin mukaan Ukrainan pääjoukon edellä kulkee sabotaasi- ja tiedusteluryhmiä. Kun venäläiset joukot vihdoin ilmaantuvat, Ukrainan tiedustelujoukot hyökkäävät heidän kimppuunsa.

– Joukkomme eivät reagoineet pelkästään myöhässä – ne eivät reagoineet (asiallisella tavalla) ollenkaan. Ne antautuvat isoina laumoina, koska varusmiehet eivät osaa taistella eikä heillä ole aseistusta tällaisen hyökkäyksen torjumiseksi.

Hän kertoo, että Ukrainan hyökkäys on hyötynyt Venäjän sodanjohdon katastrofaalisista päätöksistä. Venäläiset lähettivät vahvistukseksi sotilaskolonnan, joka tuhoutui väitetysti Himars-iskussa Rylskin pikkukaupungin liepeillä viime viikolla.

– Ukrainan joukoilla on droneja ja raketteja. Millainen vitun idiootti lähettää kolonnan tällaisessa tilanteessa – sitä jopa kuvattiin uutisia varten. Siksi kaverit kuolivat, eivätkä edes ehtineet perille.

Hän ei usko, että ukrainalaiset etenevät enää kovin paljon syvemmälle.

– Läpimurtolinja on pieni, ja on olemassa merkittävä riski sille, että heidät saarretaan. Heti kun joukkomme alkavat tehdä jotain oikein ja keräävät reservejä, he voivat torjua ukrainalaisten hyökkäykset.

