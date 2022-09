Venäläinen huippujohtaja putosi veneestä ja kuoli – ”Vladimir Putinin mies arktisella alueella”

Venäjän arktisen alueen ja Kauko-idän kehityksestä vastaavan ERDC-yhtiön johtaja Ivan Petshorin on kuollut. Mediatietojen mukaan 39-vuotias Petshorin putosi moottoriveneen kyydistä Vladivostokin edustalla sijaitsevan Venäläisen saaren lähellä.

Asiasta tässä uutisoiva Newsweek luonnehtii Petshorinia artikkelissaan Venäjän presidentti ”Vladimir Putinin avainmieheksi arktisella alueella”. Jutussa todetaan Petshorinin liittyvän viimeisen parin vuoden aikana erikoisissa olosuhteissa kuolleiden venäläisjohtajien sarjaan.

Petshorin esiintyi viimeisen kerran julkisuudessa Vladivostokin talousfoorumissa viime viikolla. Myös presidentti Putin puhui tapahtumassa.

Yhtiön toimitusjohtaja Igor Nosov, 43, kuoli yllättäen sairaskohtaukseen helmikuussa.

Ivan Pechorin, manager of the Far East and Arctic Development Corporation has died in mysterious circumstances.

According to official police reports, Pechorin fell overboard near near Russky island.

The company's previous CEO died in February of this year.#Russia pic.twitter.com/xF1H98qu30

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) September 12, 2022