Venäläinen asiantuntija: Moskovan vaikeneminen on häpeällistä

Kazakstanin lentoturma koettelee Moskovan visioimaa maailmanjärjestystä, Venäjä-asiantuntija Aleksander Baunov arvioi.

Carnegie Russia Eurasia Center -ajatushautomon vanhempana tutkijana toimiva Baunov toteaa X:n ketjussaan azerbaidžanilaisen matkustajakoneen putoamisen maalaavan karun kuvan siitä, mitä Kremlin ajama ”moninapaisuus” tarkoittaa.

Käsitteellä viitataan diktaattori Vladimir Putinin tämän tästä toistamaan ajatukseen väitettyä ”amerikkalaista hegemoniaa” haastavasta maailmanjärjestyksestä. Sen todellisuus olisi Baunovin mukaan synkkä.

– Isompien ja vahvempien maiden oikeus toimia piittaamattomasti ja ylimielisesti pienempiä kohtaan, hän summaa.

Asiantuntijan mukaan Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev sai kokea tämän itsekin. Alijev käänsi Pietariin epäviralliseen IVY-maiden kokoukseen matkalla olleen koneensa yllättäen takaisin lentoturman takia.

– Tämä käännös tulee jäämään historiaan – ei vain Azerbaidžanille vaan kaikille niin kutsutuille ”keskitason valtioille” – kansankunnille, joita Putin imartelee, kun ne osoittavat jotain tukea Venäjän vastakkainasettelulle lännen kanssa, mutta joita hän heti uhkailee ja nöyryyttää, kun ne rohkenevat vedota omaan totuuteensa, Aleksander Baunov kirjoittaa.

Hän jatkaa ylimielisyydestä tulleen Venäjän ulkopolitiikan perusasetuksen kaikkia ”epäystävällisiksi” luokiteltuja maita kohtaan. Ainoa poikkeus ovat Putinin riittävän suurina pitämät valtiot kuten esimerkiksi Turkki tai Yhdysvallat. Niidenkin suhteen Moskova kuitenkin toimii alentavasti.

Azerbaidžanin Bakusta Venäjän Tshetshenian alueen Groznyihin matkalla ollut matkustajakone sai useiden asiantuntija-arvioiden ja mediatietojen perusteella hyvin todennäköisesti osuman venäläisestä ilmatorjuntaohjuksesta. Tshetsheniassa oli torjuttu samoihin aikoihin Ukrainan lennokki-iskua. Matkustajakonetta saatettiin ampua erehdyksessä. Venäjän viranomaisten on kerrottu myös evänneen vaurioituneen koneen miehistön pyynnöt hätälaskuluvasta venäläisille kentille. Lento joutui lopulta jatkamaan Kazakstaniin. Tämä saattoi pahentaa turmaa. Virallinen Venäjä on pysytellyt hiljaa turman todellisista syistä ja ikävistä kysymyksistä. Valtion media on taas syöttänyt julkisuuteen tarinaa koneen osumasta lintuihin.

Aleksander Baunovin mukaan Moskovan seuraavat ratkaisut tulevat näyttämään, miten moninapaisuutta Kremlissä tulkitaan.

– Pyytävätkö Putin ja [Tshetshenian johtaja Ramzan] Kadyrov julkisesti anteeksi (eikä pelkästään salaisten diplomaattisten kanavien kautta). Tulevatko he myöntämään virheen ja tekemään tutkinnan kuten jopa häikäilemättömät regiimit kuten Iran tai Yhdysvallat ovat toisinaan tehneet siviileiden jouduttua kohteikseen.

– Tuleeko Venäjä ottamaan vastaan sekä ohjusiskusta että välittömän laskeutumisen kieltämisestä. Tämä ratkaisu olisi mahdollisesti pelastanut ihmishenkiä, mutta tarkoittanut vielä suurempaa riskiä Groznyin eliitille ja Ukrainan lennokkien kohteina olleille paikoille?

– Vai tuleeko Moskova peittelemään, kiistämään, syöttämään julki ristiriitaisia tarinoita ja uhkailemaan Azerbaidžanin ja Kazakstanin jaettuun valheeseen käyttämällä sotilaallista, taloudellista ja diplomaattista valtaansa? Tässä on viitteitä siitä, miten Malaysia Airlinesin lento MH17 [Ukrainan lentoturma vuonna 2014] hoidettiin.

Aleksander Baunov kutsuu Kazakstanin lentoturman tragediaa todelliseksi testiksi Kremlin ajamalle ”moninapaisuudelle”.

– Tällä hetkellä virallinen TASS:n [Venäjän uutistoimisto] uutisointi on pullollaan ”sumua” ja epämääräisiä mainintoja lintuversiosta. Mutta ilman tätäkin Venäjän jatkuva vaikeneminen on häpeällistä.

Thread: Russia's version of multipolarity, tested by the downing of an Azerbaijani plane. 1/9 The incident with the downed Azerbaijani flight is a stark illustration of what "multipolarity" means in the Russian worldview:

— Alexander Baunov (@baunov) December 26, 2024