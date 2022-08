Venäjän yksikköön haettiin 180 sotilasta, vain 30 ilmoittautui

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjällä on yhä suurempia vaikeuksia houkutella asevoimien riveihin uusia alokkaita.

Sotatappioita on pyritty korvaamaan eri puolilla maata perustettavilla uusilla vapaaehtoispataljoonilla, joihin liittyville on tarjottu harvinaisen suuria liittymisbonuksia ja kuukausipalkkoja. Kuukauden koulutuksen saavien sotilaiden varsinaista taistelukykyä on epäilty.

Kyiv Independent -lehden mukaan erään venäläisen panssaripataljoonan perustaminen jouduttiin keskeyttämään, sillä 180 tarvittavasta sotilaasta kasaan saatiin vain 30 henkilöä.

Pikakoulutettujen yksiköiden siirtäminen Itä-Ukrainaan on herättänyt arvioita siitä, että alueella voi tarjoutua Ukrainalle uusia mahdollisuuksia vastahyökkäyksiin. Muun muassa Izjumin ja Slovjanskin alueelle sijoitettujen vapaaehtoispataljoonien taistelukyky on arvioitu erittäin heikoksi.

Fontanka-median mukaan haasteena on, että rauhanaikana vastaavan yksikön muodostamisessa kestäisi ainakin vuoden. Venäläisten kiinnostus värväytymistä kohtaan on vähentynyt merkittävästi sodan myötä.

