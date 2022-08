Arvio idästä: Ukraina voi toteuttaa yllätysiskun

Venäjän on todettu siirtäneen viime viikkojen aikana suuren määrän joukkoja Itä-Ukrainan rintamalta maan eteläosiin, jossa Ukrainan kerrotaan valmistelleen suurta vastahyökkäystä.

Hersonin alueelle oli sijoitettu heinäkuun lopulla 13 pataljoonan taktista osastoa, mutta elokuun puoliväliin mennessä jo noin 25–30. Donetskin ja Luhanskin rintamalinja on jäänyt yhä selvemmin paikallisten separatistijoukkojen ja Wagner-yhtiön palkkasoturien harteille, mikä tekee Venäjän strategisten tavoitteiden saavuttamisesta yhä epätodennäköisempää.

ISW-ajatuspajan mukaan Harkovan ja Siverskin suunnalle sijoitetut yksiköt on koottu pääosin läntisestä ja keskisestä sotilaspiiristä. Izjumin ja Slovjanskin alueelle keskitettyjen vapaaehtoispataljoonien suuri määrä viittaa siihen, ettei rintamalohko ole Venäjän prioriteettilistan kärjessä.

Tilanteen vuoksi Ukraina voi pystyä tekemään alueella onnistuneita vastahyökkäyksiä ja jatkaa elokuun alussa nähtyä etenemistä.

Vapaaehtoispataljoonia on koottu kesäkuusta lähtien kiivaaseen tahtiin eri puolilla Venäjää sotatappioiden korvaamiseksi. Yksiköiden kerrotaan koostuvan noin 400 miehestä, jotka ovat iältään 18–60-vuotiaita. Täydennysjoukoilta ei edellytetä aiempaa sotilaskokemusta, ja heidät lähetetään rintamalle vain 30 päivän koulutuksen jälkeen.

Värväyksiä on vauhditettu tavanomaista korkeammilla palkkioilla, joten 34 000 vapaaehtoisen palkkoihin uppoaa noin sata miljoonaa euroa kuukaudessa.

Slovjanskin suunnalla taistelleet itäisen sotilaspiirin yksiköt on tiettävästi siirretty jo Hersonin alueelle ja Zaporižžjan länsiosiin. Venäjän mediassa on kerrottu vapaaehtoisten kasakkayksiköiden keräävän parhaillaan vahvistuksia uusia hyökkäyksiä varten. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän etenemisen hyytymisen taustalla on kasvava riippuvuus vastaavista heikosti koulutetuista yksiköistä.