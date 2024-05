Rostecin pääjohtaja: Venäjän puolustusteollisuus on romahduksen partaalla

Venäjän sotilasteollisen kompleksin kannattavuus on Rostecin pääjohtajan Sergei Tšemesovin mukaan matala, ja se on selviytymismoodissa kykenemättä rahoittamaan uutta kehitystä.

Hän sanoi RBC:n haastattelussa, että Rostec tuottaa 80 prosenttia Venäjän asevoimien aseista, ja että puolustusministeriön tehtävä on hankkia korkealuokkaisia ja tehokkaita aseita, mutta talous on sille sivuasia.

Tämän vuoksi aseteollisuudelle on Tšemesovin mukaan kasaantunut valtavasti ongelmia, ja sen tuotannon kannattavuus on vain 2,28 prosenttia, kun sen pitäisi olla vähintään viisi prosenttia, yleensä 5–10 prosenttia.

– Nykyisellä kannattavuudella on vaikea kehittää, hän valitti: me pystymme luomaan uutta, nykyaikaista kalustoa vain, jos puolustusministeriö allokoi meille suoraa tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta. Ilman sitä moni yritys on vain selviytymismoodissa.

Vuosi sitten Tšemesov sanoi, että valtion puolustustilauksilla pysytään parhaimmillaan nollatuloksessa, jos ei tehdä peräti tappiota. Rotecin pääjohtaja aikoo keskustella sotilasteollisuuden tuotannon tilasta uuden puolustusministeri Andrei Belousovin kanssa.

– Kannattavuuden pitää nousta. Muutoin emme kestä pitkään, Tšemesov totesi.

Hänen mukaansa monet puolustusministeriön virkamiehet eivät ole kiinnostuneet tuottavuuden kasvusta. Jos jokin yritys pystyy säästämään tuotantokuluissa, seuraavana vuonna puolustusministeriö asettaa tilaussopimuksen hinnan sille tasolle, jonka yritys pystyi edellisvuonna saavuttamaan.

– Jos [yritys] teki kaikkensa säästääkseen rahaa, jotta voisi käyttää säästetyn rahan johonkin, mitä se tarvitsee, [ministeriö] sanoo: ”Ei. Me otamme kaiken.” Yritysten pitäisi saada pitää säästämänsä varat ja ne pitäisi käyttää tuotannon kehittämiseen ja uuden, nykyaikaisen kaluston luomiseen, Tšemesov sanoi.

Alle kymmenen prosentin kannattavuus mitattiin viime vuonna Venäjän veroviranomaisen mukaan koulutuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, maantiekuljetuksissa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä auto- ja muussa ajoneuvotuotannossa, kun maan kaikkien alojen keskiarvo oli 13,5 prosenttia. Lentokuljetusten kannattavuus oli nolla.

Rostec ei ole raportoinut viime vuoden tulostaan. Valtionyhtiön liikevaihto kasvoi Tšemesovin pääministeri Mihail Mišustinille antaman raportin mukaan viime vuonna kolmanneksella ja oli lähes 2,9 biljoonaa ruplaa. Tuottavuus työntekijää kohti kasvoi 22 prosenttia 4,3 miljoonaan ruplaan.