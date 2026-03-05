Venäjän ydinsukellusvene lähti partioon Kuolasta – Naton tiedustelukoneet Suomen yllä

Kolme Nato-maiden tiedustelukonetta lensi samoihin aikoihin Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa Venäjän pohjoisen laivaston tukikohdan läheisyydessä, kertoo The Independent Barents Observer. Venäjän ydinsukellusvene lähti samaan aikaan partioon Kuolan niemimaalta.
Kolmen Nato-maan tiedustelukoneen yhtäaikainen operointi lähellä Venäjän pohjoisia rajoja on jutun mukaan epätavallista, vaikka tiedustelulennot alueella ovat yleistyneet Ukrainan sodan alettua.
Ruotsin ilmavoimien Gulfstream IV -tiedustelukone lensi Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa Lapissa. Kone kiersi kahdesti Inarijärven alueella ennen paluutaan etelään.
Pian tämän jälkeen Britannian ilmavoimien RC-135W Rivet Joint jatkoi tiedustelutehtävää. Kone lensi samankaltaista reittiä Pohjois-Lapin yllä Tanskan ja Ruotsin kautta saavuttuaan alueelle.
Lisäksi Suomen ilmatilassa operoi Naton E-3A AWACS -valvontakone, joka nousi ilmaan Saksasta Geilenkirchenin tukikohdasta. Kone pysyi ilmassa useita tunteja ja tankkasi lennon aikana hollantilaiselta ilmatankkerilta.
Katse Kuolan niemimaalla
Naton valvonnan kohteena on erityisesti Kuolan niemimaa. Siellä sijaitsee Venäjän pohjoisen laivaston keskeisiä tukikohtia sekä strategisia ydinasejärjestelmiä.
Venäjän pohjoinen laivasto ilmoitti tällä kertaa julkisesti, että moderni Borei-A -luokan ohjussukellusvene Knjaz Vladimir oli lähdössä partioon.
Venäjän strategiset sukellusveneet operoivat tavallisesti Barentsinmeren koillisosissa ja voivat partioida pitkiä aikoja jääpeitteen alla.
Venäjä on järjestänyt viime aikoina useita sotaharjoituksia Norjan merirajan läheisyydessä. Niihin on kuulunut muun muassa laivaston kovapanosammuntoja sekä pitkän kantaman pommikoneiden lentoja Norjan ilmatilan tuntumassa.
Sotilaallisen aktiivisuuden arvioidaan liittyvän myös tulevaan Nato-harjoitukseen. Norjan johtama Cold Response -talviharjoitus alkaa 9. maaliskuuta. Siihen osallistuu joukkoja 14 Nato-maasta.
Harjoitus on Naton suurin arktisella alueella järjestettävä sotaharjoitus vuonna 2026. Se järjestetään Pohjois-Norjassa ja Suomen Lapissa maalla, merellä ja ilmassa.
Nato on painottanut, ettei harjoitus liity Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.