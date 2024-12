”Venäjän vetäytyminen olisi nopein ja helpoin tapa lopettaa sota”

Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen on pääministeri Sir Keir Starmerin mielestä nähtävä osana laajempaa kansainvälistä epävakautumiskehitystä.

– En usko, että monikaan meistä voi muistaa yhtä epävakaata aikaa kuin tämä. Konflikteja on käynnissä eri puolilla maailmaa. Muistan, millaisena Berliinin muurin murtumisen nuorena miehenä koin, enkä silloin uskonut, että näkisimme venäläisten panssarivaunujen vyöryvän rajan yli Euroopassa enää minun elinaikanani, pääministeri Starmer sanoi JEF-puolustushuippukokouksen yhteydessä Tallinnassa.

Kokous järjestetään Starmerin mukaan tärkeänä ajankohtana, sillä Venäjän Ukrainaa vastaan käymä täysimittainen hyökkäyssota on kestänyt jo yli tuhat päivää ja saattaa olla hyvin ratkaisevassa vaiheessa. Niille, jotka toivovat vihollisuuksien pikaista päättymistä, hänellä oli selväsanainen viesti.

– Kyllä toki, mutta nopein ja helpoin tapa lopettaa sota on se, että hyökkääjä vetäytyy – siis että Venäjä vetäytyy, hän totesi.

Mahdollisesta ratkaisusta keskusteltaessa on hänen mukaansa tärkeää aina muistaa, että Venäjä on hyökkäävä osapuoli, kun taas Ukraina puolustaa kansallista suvereniteettiaan ja elämäntapaansa.

– Venäjällä on ilmeisesti valmius lisätä yhä uusia sotilaallisia voimavarojaan hyökkäykseen sadoista tuhansista kuolleista ja haavoittuneista piittaamatta. Venäjä ei välitä sodan kustannuksista, myöskään sen inhimillisestä hinnasta, hän huomautti.

Koko Euroopan asia

Vaikka Vladimir Putinin Venäjä jatkaa uhoamistaan, se on pääministeri Starmerin mielestä tehnyt sarjan strategisia virheitä. Jos hyökkäyksellä Ukrainaan oli määrä heikentää Natoa, sillä on tosiasiassa ollut täysin päinvastainen vaikutus.

– Meillä on kaksi uutta jäsenmaata. Meillä on vahvempi Nato. Naton huippukokouksessa Washingtonissa yksimielinen näkemys oli, että Nato on nyt vahvempi kuin aikoihin ja yhtä tärkeä nyt kuin se oli puolustusliittoa perustettaessa vuosikymmeniä sitten, Starmer sanoi.

Vaikka mahdollisista aseleponeuvotteluista spekuloidaan jo vilkkaasti, kukaan ei todellisuudessa tiedä, onko sellaisten käynnistämiselle tässä vaiheessa aitoja edellytyksiä, hän muistutti.

– Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä, että lisäämme edelleen tukemme Ukrainalle ja pysymme järkähtämättöminä. Tulipa neuvotteluja tai ei, on äärimmäisen tärkeää, että Ukrainalle varmistetaan mahdollisimman vahva asema, hän totesi.

Tämä voi hänen mukaansa käytännössä tarkoittaa esimerkiksi materiaalista ja koulutuksellista tukea, lisärahoitusta ja Venäjään kohdistuneiden pakotteiden tiukentamista entisestään.

– Kyse ei ole vain Ukrainan itsemääräämisoikeudesta, vaan tällä on merkitystä koko Euroopalle, hän korosti.

Pääministeri Keir Starmer osallistuu Tallinnassa järjestettävään kymmenen JEF-maan valtiojohtajien kokoukseen, jonka asialistalla ovat muun muassa Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne, pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen sekä tuki Ukrainalle. Suomea kokouksessa edustaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

JEF:ssä ovat mukana Britannian ja Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti Viro, Latvia, Liettua ja Alankomaat. Sen tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia, ennaltaehkäistä kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa erityisesti Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella.