Venäjän valtionmediassa närkästyttiin Kiinalle: Olemmeko sittenkään ystäviä?

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli huhtikuun lopulla puhelimitse Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa. Kyseessä oli johtajien ensimmäinen kahdenvälinen keskustelu Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Xi Jinping ei ole tuominnut suoraan sotatoimia. Hän kutsui Venäjän presidentti Vladimir Putinia ”rakkaaksi ystäväksi” valtiovierailullaan Moskovaan maaliskuussa.

Ukrainan presidentti luonnehti tästä huolimatta puhelinkeskusteluaan pitkäksi ja antoisaksi. Hän kirjoitti Twitterissä uskovansa maiden välisten suhteiden kehittyvän lähitulevaisuudessa myönteisellä tavalla.

Venäjän valtionmediassa on reagoitu puheluun katkeraan sävyyn. Propagandisti Sergei Mardan hämmästeli kysyi omassa ohjelmassaan, kuinka Xi Jinpingin ja Volodymyr Zelenskyin keskusteluun pitäisi oikein suhtautua. Hän pohti, oliko Kiina pettänyt Venäjän.

– Miksi hän soitti vihollisellemme? Toveri Xi Jinping, siis. Miksi tulit Moskovaan kolmeksi päiväksi ja häiritsit Putinin työtä, Sergei Mardan sanoi.

– Ja kolmen päivän vierailun päätteeksi hän meni takaisin Pekingiin, puhui viikon ajan neuvonantajiensa ja Kiinan politbyroon kanssa. Ja tämän jälkeen hän päätti soittaa Zelenskyille, Mardan hämmästeli.

Propagandisti jatkoi kysymällä uudelleen, mitä puhelusta pitäisi ajatella.

– Onko välillämme ystävyyttä, vai mistä on kyse, hän ihmetteli.

Russian propagandist Mardan is unhappy about Xi's call with Zelensky. pic.twitter.com/kUZU19yqXJ

— Dmitri (@wartranslated) May 1, 2023