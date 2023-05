Professori: Tähän Kiina pyrkii – ”Moskovan nieltävä kaikki”

YK:n yleiskokouksen päätöslauselma kertoo mielenkiintoisesta kehityskulusta, arvioi Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Sergei Radtshenko.

– Kiina (mutta myös Armenia, Kazakstan ja monet muut) puolsi YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa (A77/L65), jossa Venäjän toimia Georgiaa ja Ukrainaa vastaan pidetään ”aggressioina”, hän toteaa Twitterissä.

– Kiina on aiemmin pidättäytynyt äänestämästä Ukrainan sotaa koskevissa päätöslauselmissa, joten kyllä-ääni on todellakin uusi poikkeama.

Radtshenko kiinnittää huomiota muutamaan asiaan. Hän korostaa, että YK:n ja Euroopan neuvoston välinen yhteistyö -nimisessä päätöslauselmassa Ukraina mainitaan vain johdanto-osan 9. kohdassa.

– Toisekseen päätöslauselmassa ei ”tuomita” Venäjän aggressiota Ukrainaa vastaan, vaan ”tunnustetaan” sen luoneen ”ennennäkemättömiä haasteita”.

– On syytä huomata, että päätöslauselmasta käydyn keskustelun aikana toimeenpantiin itse asiassa kaksi äänestystä. Ensimmäinen liittyi 9. kohdan sisällyttämiseen päätöslauselmaan. Kiina (sekä Armenia ja Kazakstan) pidättäytyi äänestämästä. Mutta koska kohta 9 hyväksyttiin, koko päätöslauselmasta äänestettiin edellä kuvatulla tavalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping vakuuttivat viime maaliskuussa syventävänsä maiden taloudellista yhteistyötä.

Radtshenkon mukaan Kiinan presidentti Xin äskettäinen vierailu Moskovaan ja hänen lupauksensa Putinille ”kulkea yhdessä eteenpäin” on merkittävä asia.

– Mutta myös se on merkittävää, että sanamuoto ”kumppanuus ilman rajoja” hävisi yhteisestä asiakirjasta.

Radtshenko muistuttaa myös Kiinan puolustusministeri Li Shangfun myöhemmästä vierailusta Moskovassa ja yhä tiiviimpään Kiinan ja Venäjän sotilaalliseen yhteistyöhön liittyvistä merkeistä.

– Mutta sitten meillä on äskettäinen (Ukrainan presidentti Volodymyr) Zelenskyin ja Xin välinen puhelinkeskustelu, jossa Xi toisti tukensa Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle.

Radtshenkon mukaan tämänhetkisessä kehityskulussa on kolme suuntaa:

– Ensinnäkin Peking yrittää näyttäytyä konfliktissa neutraalimmalta kuin se todellisuudessa on.

Toisekseen tämä on Radtshenkon mielestä selkeä muistutus Moskovalle siitä, että sillä on hyvin vähän vaikutusvaltaa Kiinaan nähden ja sen on periaatteessa ”nieltävä kaikki, mitä sille syötetään”.

– Kolmanneksi Kiina kallistuu edelleen (Ukrainan konfliktissa) toiselle puolelle, mutta varauksin. Se pyrkii jäädyttämään konfliktin sen sijaan, että haluaisi sen jatkuvan loputtomiin tai eskaloituvan. Pekingiin sidottu sodanjälkeinen heikentynyt/eristetty Venäjä palvelee Kiinan etuja.

Here's an interesting development. China (but also Armenia, Kazakhstan, and many others) vote "yes" to a UN General Assembly resolution (A77/L65) that terms Russian actions against Georgia and Ukraine as "aggression". Let's take a closer look at what this could possibly mean. pic.twitter.com/yTWNixXr4i

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 2, 2023