Venäjän vakoilun haaviin voi viranomaisen mukaan päätyä kuka tahansa

Venäjän tiedustelupalvelujen harjoittama vihamielinen vaikuttamistoiminta on suurin Viroon kohdistuva turvallisuusuhka sekä nyt että tulevina vuosina, Viron syyttäjävirasto toteaa tuoreessa vuosikirjassaan. Toiminnan tavoitteena on luoda pelkoa ja lietsoa yhteiskunnallisia jännitteitä Virossa.
Vuonna 2025 tapahtuneisiin valtionvastaisiin rikoksiin kuului muun muassa tallinnalaisen Slava Ukraini -ravintolan tammikuinen tuhopoltto, joka toteutettiin Venäjän sotilastiedustelun (GRU) toimeksiannosta. Syylliseksi todetulle Moldovan kansalaiselle Ivan Chihaialille langetettiin teostaan 6,5 vuoden vankeusrangaistus. Tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että ennen varsinaista tehtäväänsä mies oli antanut ”työnäytteen” sytyttämällä tuleen päivittäistavarakaupan Kaakkois-Virossa.
Teko oli vuosikirjan mukaan jatkumoa vuonna 2024 toteutetuille Viron sisäministerin ja virolaisen toimittajan autoihin sekä Sinimäkien taistelumuistomerkkeihin kohdistuneille tuhotöille, joiden takana oli niin ikään GRU.
Virossa annettiin vuonna 2025 myös useita tuomioita, jotka koskivat Viron kansallista turvallisuutta vastaan suunnattua tiedustelutoimintaa. Venäjän kansalainen Pavel Kapustin päätyi 6,5 vuodeksi telkien taakse viimeistään vuonna 2020 alkaneesta toiminnasta tiedustelupalvelu FSB:n hyväksi.
Viron kansalainen Ivan Dmitrijevin todettiin puolestaan syylliseksi vakoiluun ja sen tukemiseen, mistä hänelle langetettiin lähes viiden vuoden vankeusrangaistus. Dmitrijev oli toimittanut FSB:lle tietoa muun muassa Kaitseliit-suojeluskuntajärjestön jäsenistä, joihin hän myös itse lukeutui.
Vankilaan passitettiin viime vuonna myös muun muassa Viron kansalainen Igor Lobin, jonka todettiin osallistuneen vuodesta 2017 lähtien tiedustelutoimintaan Venäjän hyväksi, sekä kaksoiskansalainen Erna Moisejeva, joka oli FSB:n toimeksiannosta kerännyt tietoja Viron puolustusvoimista, poliisista ja rajavartiolaitoksesta sekä omista työtovereistaan.
– Vuoden 2025 tapaukset osoittavat, että Venäjän turvallisuuspalvelut pyrkivät hankkimaan tietolähteitä Viron asukkaiden keskuudesta – erityisesti henkilöitä, joilla on jonkinlaisia yhteyksiä Venäjään ja jotka siksi ylittävät usein rajan, syyttäjävirasto toteaa.
Värväystoiminnassaan GRU:n ja FSB:n on havaittu hyödyntävä erilaisia menetelmiä, kuten manipulointia, painostusta ja uhkailua.
– Lisäksi on pidettävä mielessä, että Venäjän turvallisuuspalvelut ovat kiinnostuneita kaikesta informaatiosta – myös julkisesta tiedosta – ja sen vuoksi niiden kiinnostuksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa, kehen ne onnistuvat saamaan yhteyden, virasto varoittaa.