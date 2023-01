”Venäjän uhriutuminen on haitallista”

Venäjä pyrkii esittämään itsensä yleensä jalona uhrina, joka vain reagoi muiden sitä itseään vastaan kohdistuvaan toimintaan. Esimerkiksi diktaattori Vladimir Putin on esittänyt Venäjän olevan aina ulkoisten, erityisten läntisten, hyökkäysten uhri.

Ukrainan sodassakin Venäjä on pyrkinyt esittämään vain uhri, joka vain yrittää kumota ”historialliset vääryydet” ja ”palauttaa omat alueensa”, mutta saa tästä vastineeksi vain pakotteita ja eristämistä.

Suomen entinen pääministeri ja nykyinen Firenzen Eurooppa-yliopiston professori Alexander Stubb on kommentoinut tätä venäläistä uhriajattelua Twitterissä.

– Olemme kaikki tottuneet siihen, että Venäjän hallitus ja media muuntelevat totuutta. Vähemmän on keskusteltu siitä tosiasiasta, että kotimaisessa diskurssissaan (keskustelukulttuurissa) Venäjä esitetään aina historian uhrina.

Stubb muistuttaa, että ”valtiollinen uhriutuminen on aina kehityksen este”.

– Ja Venäjälle se on haitallista, lisää Stubb.

We are all used to the Russian government and media twisting the truth.

A less discussed fact is that in its domestic discourse Russia is always portrayed as a victim of history.

State victimisation is always an impediment to development. In Russia it is is detrimental.

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 22, 2023