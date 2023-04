Venäjän turvallisuusjohtaja: Olemme ohittaneet Yhdysvallat kaikilta osin

Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin oikeaksi kädeksikin kutsuttu entinen turvallisuuspoliisi FSB:n johtaja, nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev antoi poukkoilevan haastattelun hallituksen sanomalehdelle Rossijskaja gazetalle.

Haastattelussa Patrushev väitti lännen laatineen suunnitelman Venäjän hajottamisesta jo 75 vuotta sitten. Lännen ikuinen sota Venäjää vastaan on kuulemma jatkunut vuosisatoja aina ruotsalaisista ja puolalaisista alkaen britteihin, Napoleoniin ja natseihin asti.

Yhdysvalloilla taas ei ole liittolaisia vaan vasalleja, kuten nyt Ukrainan ”natsit”. Lisäksi Yhdysvallat uhkaa itsenäisiä maita ja sen hallinto on riippuvainen korruptiosta.

Patrushevin mukaan Washington on pakottanut Japanin uudelleen militarisoitumaan. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että ”saarivaltion asukkaat näyttävät jälleen olevan valmiita tekemään kamikazen muiden etujen puolesta”. Patrushev väittää länsimaiden käyttäneen Japania Neuvostoliittoa ja Kiinaa vastaan viime vuosisadan alussa.

– Japanin itsepuolustusvoimista on tulossa täysimittainen hyökkäysoperaatioihin kykenevä armeija. Tämän on jo Japani vahvistanut lainsäädännöllisesti, mikä on toisen maailmansodan lopputuloksen törkeä rikkomus.

Lisäksi Patrushev väitti, että ”Euroopan unionin romahdus on kulman takana”.

– Eurooppalaiset eivät tietenkään hyväksy tätä ylikansallista ylärakennetta, jolta ei ainoastaan puutu itseoikeutus, vaan joka pakottaa Vanhaa maailmaa avoimeen konfliktiin maamme kanssa.

Seuraavaksi Patrushev arveli Yhdysvaltojen hajoavan, koska on saavuttanut suurvalta-asemansa ”käyttämällä kyynisesti mahdollisuuksia muiden alueiden, voimavarojen, kansojen anastamiseksi sekä hyötyäkseen muiden maiden sotilaallisista epäonnistumisesta”.

– Samaan aikaan se on pysynyt tilkkutäkkinä, joka on helposti purettavissa lankoihinsa. Sanotaan, että pohjoiseen ja etelään, kuten alkujaankin. Lisäksi ei voida sulkea pois etelä siirtyy kohti Meksikoa, jonka alueet amerikkalaiset anastivat vuonna 1848.

Samalla kun Meksiko ottaa takaisin ”yli kaksi miljoonaa neliökilometriä” myös latinalainen Amerikka tulee vaatimaan alueensa takaisin Yhdysvalloilta.

– Guantanamon tukikohta loukkaa törkeästi Kuuban suveriniteettia. Tämä on vain yksi esimerkki latinalaisen Amerikan valtioiden itsenäisyyden loukkauksista. Epäilemättä ennemmin tai myöhemmin Yhdysvaltojen etelänaapurit ottavat takaisin haltuunsa heiltä anastetut alueet.

Patrushev toistaa myös monia neuvostopropangan väitteitä Yhdysvalloista. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen eliitti pitää itseään koskemattomana, eikä ole koskaan yhteyttä amerikkalaisiin tai ollut kiinnostunut yhteiskunnan tilanteesta. Eliitti on vain keskittynyt rikastumaan ja eikä tavalliset amerikkalaiset ole kiinnostuneita maastaan.

– Heidän projektinsa, kuten BLM eli ”Black Lives Matter”, ja transsukupuolisuusteorioiden yleinen kylväminen tähtäävät jo apaattiseksi muuttuneen väestön hengelliseen rapauttamiseen. Individualismi ja konsumerismi on muuttanut heidän maansa julmaksi vitsiksi.

Lontoon King’s Collegen vieraileva asiantuntija Shashank Joshi ihmettelee Patrushevin puheita, joissa tämä lisäksi väittää, että Venäjän federaatio ”ohittaa Yhdysvallat monilla tavoin niin henkisesti, moraalisesti kuin sotilaallisestikin”.

– Vakava kysymys: väittääkö Patrushev näin vain vaikuttaakseen vai onko hän Venäjän johtavana turvallisuusviranomaisena tässä vaiheessa niin vieraantunut todellisuudesta, että hän todella uskoo tällaiseen? kysyy Joshi.



Joshi pohtii, että ”onko Venäjän johto uponnut niin syvälle propagandaansa, etteivät he enää kykene tehokkaaseen strategiaan”.

– He erottivat ensimmäisen järkevän komentajansa. Sähläsivät ensimmäisen liikekannallepanonsa ja vaikuttavat olevan kykenemättömiä käsittämään heikkouksiaan ja sopeutumaan niihin.

Joshin mukaan vuoden 2022 osalta Venäjän ”sotaoptimismi” oli perusteltua, mutta ei enää.

– [Vuosi sitten] Venäjän oppositio oli lukkojen takana, sotakassa oli huomattava ja länsimaat voitiin nähdä heikkoina sekä hajanaisina. Mutta käytännössä saman maailmankuvan omaaminen maaliskuussa 2023, vailla kosketusta todellisuuteen, on älyllisesti täysin mätää.



Patrushev: “The Japan Self-Defense Forces are becoming a full-fledged army capable of conducting offensive operations. This has already been legally confirmed by Japanese law, which is actually a gross violation of one of the most important outcomes of World War II”

I do wonder if Russian leaders are so deep into their own propaganda that they are no longer capable of effective strategy. They sacked their first sensible commander, frittered away the first wave of mobilisation and seem unable to grasp & adjust to their vulnerabilities.

— Shashank Joshi (@shashj) March 31, 2023